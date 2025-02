Picky Massaru lança single e clipe "Essa Espera Por Você"

O cantor e compositor Picky Massaru lança o single e clipe "Essa Espera Por Você", música que retrata a espera por um amor que partiu, mas que ainda pode retornar. Composta por Picky Massaru, Cássia Felix e Paulo Nascimento, a faixa é publicada pela A&R Brasil e já está disponível nas plataformas digitais. O videoclipe pode ser assistido aqui.

A canção apresenta uma melodia que explora sentimentos de separação e expectativa, destacando a permanência das lembranças e a incerteza do futuro. A letra retrata a dificuldade de seguir em frente e a esperança de um reencontro, conectando-se com experiências comuns a muitas pessoas.

Após o lançamento de novas versões e produções autorais, Picky Massaru segue ampliando seu repertório. Entre seus trabalhos de maior repercussão está a interpretação de "Have You Ever Seen The Rain", que ultrapassou 24.670.000 visualizações no YouTube e integra a trilha sonora do filme nacional Pandemônia. Para ouvir e assistir "Have You Ever Seen The Rain", basta clicar aqui.

Reconhecimento e impacto

Picky Massaru foi premiado pela Blast Stage Records, recebendo o reconhecimento pelas mãos da atriz Gaby Spanic. O prêmio reforça a trajetória do artista e seu trabalho dentro da indústria musical. Mais informações sobre a premiação estão disponíveis aqui.

Com o lançamento de "Essa Espera Por Você", Picky Massaru adiciona mais uma obra ao seu catálogo. A nova canção já pode ser encontrada nas principais plataformas de streaming, acompanhada do videoclipe oficial no YouTube.

Website: https://www.instagram.com/pickymassaru/