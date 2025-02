Pré-treino EleveBio alia performance e saúde articular

A EleveBio, empresa de suplementos alimentares, lançou seu pré-treino, com uma fórmula que contém ingredientes que melhoram a saúde das articulações, além da melhora na performance durante o treino, o ganho de massa magra e uma melhor recuperação muscular pós-treino.

Para a formulação do suplemento foi considerada a inclusão de ativos naturais, com base no público-alvo da EleveBio: praticantes de atividades físicas que também buscam resultados para saúde e qualidade de vida. A fórmula contém seis ingredientes: creatina, cafeína, taurina, colágeno tipo II, cúrcuma e magnésio malato.

Rodrigo de Oliveira Furtunato, CEO da EleveBio, fala sobre a escolha dos ingredientes. “O Pré-treino EleveBio foi minuciosamente desenvolvido através de uma extensa e cuidadosa pesquisa, visando a sua melhor absorção e utilização pelo corpo. Entendemos que uma boa saúde articular é indispensável para manter o desempenho do treino sem desconfortos e com constância por toda a vida”.

Segundo Furtunato, a fórmula é composta de 40mg de colágeno tipo II - que ajuda a manter a cartilagem forte e flexível e previne o desgaste articular, 80mg de curcumina, que é o componente bioativo da curcuma - que tem benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes - e, por isso, reduz dores e inflamações nas articulações e auxilia na recuperação muscular.

Conforme explica o empresário, a presença de 63mg de Magnésio Malato na fórmula também tem efeito sobre as articulações. “Este ativo auxilia na saúde muscular e articular, especialmente em casos de esforço intenso. Ele ainda melhora a produção de energia, além de contribuir para o relaxamento muscular e reduzir câimbras”.

Outros ingredientes constantes na fórmula do pré-treino Eleve Bio são 3g de creatina, que aumenta a força e a resistência, 200mg de cafeína para a melhora do foco e da energia, 500mg de taurina para combater a fadiga e sustentar a energia. A empresa recomenda a utilização de 20 a 30 minutos antes da prática de atividades físicas.

Mercado de suplementos nutricionais

O relatório Nutritional Supplements Market Trends (em português, Tendências do Mercado de Suplementos Nutricionais), da Grand View Research aponta o envolvimento em atividades regulares de ginástica e esportes como a principal razão para os adultos liderarem o mercado como o maior grupo consumidor.

A pesquisa revela que a participação de receita do segmento Adulto, em 2024, foi de 51,62%. Segundo o levantamento, em 2024, o tamanho do mercado global de suplementos nutricionais foi de US$ 485,62 bilhões e o crescimento anual estimado para o mercado é de 6,42%, entre 2025 e 2030.

Para Furtunato, os consumidores de suplementos buscam unir resultados e praticidade. “Suplementos que melhoram o rendimento e a estética de forma prática devem ser priorizados ao uso de diversos produtos, que podem custar caro e atrapalhar a rotina”.

Para mais informações, basta acessar: elevebio.com.br/