Estrangeiros impulsionam o setor de Vacation Homes nos EUA

O mercado de Vacation Homes nos Estados Unidos tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela alta demanda por hospedagens alternativas e pelo interesse de investidores estrangeiros. Segundo a National Association of Realtors (NAR), estrangeiros movimentaram cerca de US$ 42 bilhões no setor imobiliário dos EUA em 2024, com a Flórida se destacando como um dos destinos mais procurados para esse tipo de investimento.



Embora o setor ofereça retornos atrativos, a rentabilidade e a segurança do investimento dependem de uma abordagem estratégica, desde a escolha do imóvel até a gestão eficiente da propriedade. O especialista Gabriel Brodella recomenda atenção a fatores como regulamentação, precificação dinâmica e administração profissional para garantir um retorno sólido e minimizar riscos operacionais.

Escolhendo o imóvel ideal para aluguel de curta temporada



A seleção do imóvel é um dos fatores mais importantes para garantir um investimento seguro e lucrativo em Vacation Homes. Gabriel Brodella, especialista em Vacation Homes, ressalta que “muitos investidores estrangeiros chegam aos EUA sem conhecimento das regulamentações locais e acabam enfrentando dificuldades para operar seus imóveis dentro da legalidade”.

Um dos pontos fundamentais na escolha de uma Vacation Home é a localização. Regiões turísticas como Orlando, Miami e Tampa apresentam alta demanda por aluguel de curta temporada, especialmente durante os períodos de férias e eventos. Além disso, é essencial verificar a infraestrutura do bairro, considerando a proximidade com supermercados, shoppings, restaurantes e atrações turísticas, que agregam valor à experiência dos hóspedes.

“A localização do imóvel e a infraestrutura do bairro são fatores determinantes para o sucesso do investimento. Regiões com alta demanda turística, como Orlando e Miami, costumam oferecer retornos mais previsíveis", explica Gabriel Brodella. “Algumas cidades na Flórida possuem regras restritivas para aluguel de curta temporada, exigindo licenças específicas ou limitando o número de dias que o imóvel pode ser alugado. Por isso, é fundamental consultar as leis locais antes da compra para evitar problemas legais e possíveis sanções", completa.

Além da localização e da regulamentação, a estrutura e as comodidades do imóvel são essenciais para atrair hóspedes e garantir boas avaliações. Casas equipadas com piscina, múltiplos quartos, decoração moderna e tecnologia inteligente tendem a se destacar nas plataformas de locação e gerar diárias mais elevadas.

Por fim, considerar os custos operacionais é indispensável para um planejamento financeiro eficiente. Taxas como Homeowners Association Fee (HOA), impostos e seguro da propriedade devem ser incluídas no orçamento para garantir a sustentabilidade do investimento a longo prazo.

A importância da administração profissional para maximizar o retorno

Segundo o relatório "2024 U.S. Short-Term Rental Outlook", publicado pela AirDNA, A gestão eficiente de um imóvel de curta temporada é determinante para garantir uma operação segura e lucrativa. A administração envolve desde a precificação dinâmica até a manutenção da propriedade e a comunicação com os hóspedes, tarefas que demandam tempo e conhecimento especializado.

Para investidores estrangeiros que não residem nos Estados Unidos, contar com uma empresa de administração de imóveis é essencial para assegurar que a propriedade seja bem gerida e opere dentro das regulamentações locais. Empresas especializadas oferecem serviços como gerenciamento de reservas, check-in e check-out automatizados, manutenção preventiva, atendimento 24 horas e estratégias para maximizar a taxa de ocupação.

A Dreams N Fun, empresa de gestão de propriedades na Flórida, destaca a importância da administração profissional para garantir o sucesso do investimento. A precificação dinâmica, que ajusta o valor da diária conforme a demanda e a concorrência, pode aumentar a receita, enquanto um bom suporte ao hóspede pode melhorar as avaliações e, consequentemente, a taxa de ocupação do imóvel.



Gabriel Brodella também destaca as diferenças entre um imóvel bem administrado e um que não segue boas práticas. "Imóveis sem gestão profissional tendem a enfrentar problemas como baixa ocupação e avaliações negativas, enquanto propriedades geridas por especialistas garantem alta rentabilidade e satisfação dos hóspedes. Um bom gerenciamento inclui manutenção preventiva, atendimento eficiente e precificação dinâmica", ressalta.

Além disso, a manutenção preventiva evita gastos desnecessários com reparos emergenciais, garantindo que o imóvel esteja sempre em condições ideais para receber novos hóspedes. De acordo com um estudo da Property Management Association (PMA), imóveis que passam por inspeções regulares e manutenções programadas apresentam custos operacionais reduzidos e menor taxa de cancelamentos devido a problemas estruturais.

Outro fator determinante, Segundo o relatório publicado pela AirDNA, para o sucesso da locação é a presença em múltiplos canais de reserva. Plataformas como Airbnb, VRBO e Booking.com oferecem ampla visibilidade ao imóvel, mas contar com uma empresa de administração que saiba otimizar a presença digital do imóvel pode fazer toda a diferença na taxa de ocupação e no faturamento final.

Gabriel compartilha sua visão sobre o futuro do setor e destaca a importância da profissionalização contínua do mercado. "O mercado de Vacation Homes nos EUA continua em crescimento, e a tendência para os próximos anos é um aumento na profissionalização da gestão e maior regulamentação do setor. Investidores que adotam boas práticas desde o início garantem maior estabilidade e retorno financeiro", comenta.

especialistas da Property Management Association (PMA) indicam que o setor de Vacation Homes nos EUA continua a atrair investidores estrangeiros interessados em explorar o mercado de aluguel de curta temporada. No entanto, garantir um retorno seguro e previsível exige planejamento estratégico e conformidade com as regulamentações locais.

