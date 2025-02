Type One Energy e TVA assinam acordo para o primeiro projeto de usina de energia de fusão

Em um marco de comercialização para o setor de fusão, a Type One Energy firmou um acordo de cooperação com a Tennessee Valley Authority (TVA) para desenvolver em conjunto planos para um potencial projeto de usina de energia de fusão da TVA na região do Vale do Tennessee usando a tecnologia de energia de fusão de stellarators (reatores estelares) da Type One Energy. A usina-piloto de energia de fusão de 350 MWe, chamada Infinity Two, oferece uma fonte complementar de geração elétrica de carga básica para a região já em meados da década de 2030. Ela tem o potencial de redirecionar a infraestrutura de usinas de energia de combustível fóssil aposentadas da TVA, além de ser implantada em áreas virgens, apoiando a segurança e a confiabilidade energética.

O Acordo de Cooperação expande o Projeto Infinity, lançado pela Type One Energy, pela TVA e pelo Laboratório Nacional Oak Ridge (ORNL) do Departamento de Energia dos EUA (DOE) no início de 2024, com o apoio do estado do Tennessee. Originalmente centrado na implantação do protótipo de stellarator Infinity One da Type One Energy na usina de energia Bull Run da TVA, o Projeto Infinity agora abrange um envolvimento mais profundo e amplo em direçãoàcomercialização de energia de fusão. A TVA e a Type One Energy colaborarão em estudos de localização da usina de energia de fusão Infinity Two, revisões ambientais e licenciamento, como também no desenvolvimento de planos de projeto e financiamento de várias fontes. A Type One Energy apoiará a TVA em sua avaliação e revisão do projeto.

“Liberar o potencial energético dos Estados Unidos exigirá todas as formas de geração, incluindo a fusão”, disse Joe Hoagland, vice-presidente de Inovação e Pesquisa da TVA. “Segurança energética é segurança nacional, e estamos empenhados em desenvolver uma tecnologia, uma cadeia de suprimentos e um modelo de entrega para construir uma indústria capaz de abastecer os Estados Unidos e o mundo”.

Em linha com esses objetivos da TVA, o escopo deste Acordo de Cooperação está ligado a um arranjo separado entre as partes para acessar as capacidades dos Power Service Shops (PSS) da TVA em Muscle Shoals, Alabama. Essa parceria permite que a Type One Energy continue desenvolvendo sua cadeia de suprimentos para usinas de de energia de stellarator, com o PSS apoiando a fabricação modular e a montagem do Infinity Two. Além disso, esse acordo também permitirá que a TVA se beneficie da futura expansão da energia de fusão em escala global, após o sucesso da implantação do Infinity Two.

O Project Infinity agora inclui um compromisso com o desenvolvimento da força de trabalho, promovendo as habilidades e o conhecimento necessários para montar, operar e manter stellarators, ou seja, reatores estelares de fusão. Esse processo essencial de capacitação e transferência de conhecimento será viabilizado pelo desempenho contínuo e relevante para usinas de energia do protótipo Infinity One. Com uma longa tradição na implantação e operação de novas tecnologias energéticas, os estados do Tennessee e do Alabama estão bem posicionados para fornecer o talento e os recursos necessários para gerar energia de fusão de forma segura e eficiente. Esse é um exemplo de como a TVA e a Type One Energy ampliarão o envolvimento das comunidades do Tennessee Valley no Project Infinity, garantindo benefícios em investimentos, geração de empregos e segurança energética.

“Estamos realmente em uma posição privilegiada por trabalhar com uma empresa de energia como a TVA”, disse Christofer Mowry, CEO da Type One Energy. “A TVA nos oferece operações de usinas de energia de classe mundial, manutenção, engenharia, licenciamento e até mesmo capacidades de planejamento e construção de projetos, todas habilidades essenciais para o sucesso que agora não precisamos tentar recriar. Em vez disso, podemos nos concentrar em concluir o projeto do Infinity Two e testá-lo com o protótipo Infinity One na usina Bull Run da TVA. A capacidade de nos concentrarmos no desenvolvimento e entrega da tecnologia central de stellarator reduz significativamente os riscos do nosso caminho para a comercialização das usinas de fusão”.

O Projeto Infinity continua avançando a estratégia da Type One Energy para utilizar capacidades estabelecidas em todo o setor de energia global, minimizando os riscos de comercialização e evitando os desafios da integração vertical. Esse acordo complementa o recente anúncio da Type One Energy de um acordo de licenciamento de tecnologia e fabricação com a Commonwealth Fusion Systems. O Projeto Infinity também está bem alinhado com a missão da TVA de fornecer energia segura, confiável, acessível e resiliente, desenvolvendo e implementando tecnologias de energia inovadoras.

