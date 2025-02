Andersen Global expande capacidade jurídica na Argentina

A Andersen Global continua a desenvolver sua plataforma jurídica com presença na América Latina por meio de acordos de colaboração com a MBP Partners e a Schmukler IP, dois escritórios de advocacia sediados em Buenos Aires.

A MBP Partners, fundada em 2016 por Ignacio Meggiolaro e Victoria Bengochea, é reconhecida pela Chambers, The Legal 500 e IFLR 1000 como uma provedora jurídica líder na América Latina. A empresa assessora clientes locais e internacionais em todos os setores de conformidade e governança corporativa, com ênfase em direito corporativo e de fusões e aquisições, bancos e mercados de capitais, mineração e recursos naturais, conformidade e anticorrupção, direito tributário e comércio exterior, fintech, combateàlavagem de dinheiro, energia e hidrocarbonetos, direito de governança e infraestrutura.

Fundada em 1947, a Schmukler IP conta com uma equipe de especialistas em propriedade industrial e jurídica. A empresa oferece serviços abrangentes de propriedade intelectual, como patentes, marcas registradas, marcas de serviço, modelos e designs, direitos autorais, proteção de software e consultoria de nome de domínio, fornecendo soluções proativas para proteger os ativos dos clientes.

“Vemos oportunidades sinérgicas incríveis com esses grupos apoiando empresas em fase inicial e aquelas maduras para transações”, disse Juan Astibia, chefe jurídico da Andersen na Argentina. “Sua vasta experiência em PI, fusões e aquisições, FinTech e mineração é altamente complementar às nossas capacidades jurídicas existentes e às necessidades dos nossos clientes atuais e futuros.”

O presidente e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “Essas colaborações demonstram o nosso compromisso contínuo em desenvolver uma prática multidisciplinar de excelência na América Latina. A experiência das duas empresas em lidar com questões legais e regulatórias complexas aumenta nossa capacidade de oferecer soluções robustas que se alinham perfeitamente com nossos valores e objetivos estratégicos neste importante mercado”.

Após o anúncio sobre a expansão em Córdoba no mês passado, a prática multidisciplinar da Andersen na Argentina agora inclui impostos, direito e avaliação nos dois maiores mercados do país.

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios membros legalmente separados e independentes, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório membro dos EUA, o Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais em todo o mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de seus escritórios membros e empresas colaboradoras.

