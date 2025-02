NetApp revoluciona o armazenamento em bloco para atender às demandas de cargas de trabalho modernas

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje atualizações em seu portfólio de armazenamento empresarial, expandindo a série ASA A NetApp com novos sistemas projetados para acelerar e consolidar cargas de trabalho em bloco para organizações de qualquer tamanho. Junto com o anúncio de novos recursos de resiliência cibernética, esses sistemas permitem que os clientes criem uma infraestrutura de dados sem silos que seja executada e construída para inteligência.

As organizações precisam reimaginar sua estratégia de dados para acessar a flexibilidade e a confiança de dados de que precisam para modernizar com sucesso suas operações de TI para impulsionar a inovação eficiente. Hoje, a NetApp lançou três novos sistemas de armazenamento empresarial que oferecem aos clientes ainda mais opções de armazenamento simples, potente e acessível que faz parte de uma estrutura de infraestrutura de dados inteligente capaz de atender aos requisitos específicos de carga de trabalho agora e nos próximos anos.

Os novos sistemas NetApp ASA A20, A30 e A50 de alto desempenho disponibilizam o armazenamento em bloco para empresas de todos os tamanhos para aplicações de missão crítica, como bancos de dados e máquinas virtuais. Eles são ideais para implantações menores, incluindo escritórios remotos ou filiais, com um preço inicial de apenas US$ 25 mil. Os sistemas NetApp ASA oferecem:

Simplicidade : os clientes podem usar os sistemas NetApp ASA para modernizar suas operações com armazenamento sem esforço, que podem ser implantados em minutos, provisionados em segundos e protegidos com um clique. Fluxos de trabalho de gerenciamento comuns em todo o ambiente de armazenamento, incluindo NAS e SAN, permitem que os clientes aproveitem a simplicidade em escala que pode crescer no futuro.

: os clientes podem usar os sistemas NetApp ASA para modernizar suas operações com armazenamento sem esforço, que podem ser implantados em minutos, provisionados em segundos e protegidos com um clique. Fluxos de trabalho de gerenciamento comuns em todo o ambiente de armazenamento, incluindo NAS e SAN, permitem que os clientes aproveitem a simplicidade em escala que pode crescer no futuro. Poder : os clientes podem operar de forma mais rápida e ágil com uma arquitetura de armazenamento que oferece desempenho consistente e a flexibilidade de começar pequeno e escalar para PBs de capacidade. Continuidade de negócios integrada, garantia de disponibilidade de dados de 99,9999% e garantia de recuperação de ransomware ajudam a reduzir os riscos operacionais para os clientes, para que eles possam operar sem preocupações.

: os clientes podem operar de forma mais rápida e ágil com uma arquitetura de armazenamento que oferece desempenho consistente e a flexibilidade de começar pequeno e escalar para PBs de capacidade. Continuidade de negócios integrada, garantia de disponibilidade de dados de 99,9999% e garantia de recuperação de ransomware ajudam a reduzir os riscos operacionais para os clientes, para que eles possam operar sem preocupações. Acessibilidade: Os clientes não apenas se beneficiam de custos iniciais 30-50% mais baixos do que os sistemas concorrentes, mas também de um melhor retorno sobre o investimento, impulsionado por um consumo de energia até 97% menor e baixa sobrecarga operacional ao modernizar para ASA totalmente flash.

“Em menos de um ano, a NetApp renovou todo o nosso portfólio unificado, otimizado para blocos e objetos, destacando nosso compromisso com a inovação incessante”, disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. “Com a linha de armazenamento mais completa do setor e resiliência cibernética integrada, oferecemos sistemas mais rápidos, simples, escaláveis e acessíveis do que a concorrência – adaptados a qualquer carga de trabalho ou orçamento. A NetApp permite que os clientes enfrentem os desafios e aproveitem as oportunidades da gestão moderna de dados com uma infraestrutura de dados inteligente que otimiza operações, reduz riscos e acelera a transformação da IA”.

Esses novos sistemas ASA também estarão disponíveis em uma infraestrutura convergente FlexPod, oferecendo benefícios adicionais de operações simplificadas de data center e implantação acelerada de aplicações empresariais por meio de arquiteturas pré-testadas e validadas.

A NetApp está continuando a aprimorar as capacidades de resiliência cibernética integradas em seu portfólio de armazenamento empresarial. Ainda este ano, a NetApp lançará o NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection com inteligência artificial (ARP/AI) para Block. Esta atualização construirá sobre as capacidades existentes do ARP/AI, a primeira detecção e resposta a ameaças em tempo real para sistemas NAS, expandindo suas proteções de resiliência cibernética para clientes SAN.

Para reduzir ainda mais os riscos operacionais para as empresas, a NetApp está lançando o Programa de Detecção de Ransomware. No caso de certos ataques de ransomware não serem detectados, este programa auxilia na recuperação usando os Serviços Profissionais da NetApp, sem custo inicial.

“Como fornecedora preferencial de infraestrutura de dados para a Aruba, a NetApp está aprimorando nossas ofertas de TI com uma infraestrutura de dados inteligente que nos ajuda a otimizar as soluções de data center e impulsionar a inovação conjunta em toda a Europa”, disse Fabrizio Garrone, diretor de Soluções Empresariais da Aruba S.p.A. “À medida que ampliamos nossas operações para atenderàcrescente demanda por serviços em nuvem, manter a escalabilidade e a flexibilidade é essencial. O NetApp ONTAP se destaca por sua usabilidade excepcional, simplicidade e uniformidade, permitindo que direcionemos nossos recursos técnicos para o atendimento ao cliente, em vez de treinamentos ou operações repetitivas”.

“A modernização do SAN é uma grande oportunidade, pois as necessidades de dados das empresas em crescimento se expandem junto com suas operações”, disse Scott Sinclair, diretor de Prática de Nuvem, Infraestrutura e DevOps do Enterprise Strategy Group. “As empresas precisam de uma estratégia de dados abrangente que as leve para o futuro. Ao mesmo tempo, a escassez de habilidades em TI e as restrições orçamentárias rigorosas fazem com que muitas pequenas empresas não tenham especialistas em armazenamento disponíveis para desenvolver uma estratégia de dados inteligente. A nova série ASA A oferece uma base simples, poderosa e acessível para guiá-las rumo ao futuro”.

As declarações da NetApp sobre ofertas não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem prévio aviso e não devem ser consideradas para decisões de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia ou promessa de qualquer tipo pela NetApp, incluindo disponibilidade, funcionalidade, preços ou cronograma.

Termos e condições se aplicam ao Programa de Detecção de Ransomware. Nenhum sistema de detecção ou prevenção de ransomware pode garantir completamente a segurança contra um ataque de ransomware. Embora seja possível que um ataque passe despercebido, a tecnologia da NetApp atua como uma camada adicional importante de defesa, e nossa pesquisa indica que a tecnologia da NetApp resultou em um alto grau de detecção para certos ataques de ransomware baseados em criptografia de arquivos.

