EH Group conquista certificação ISO 9001

O EH Group tem o orgulho de anunciar que conquistamos a certificação ISO 9001 concedida pelo principal órgão de certificação global SQS. O rigoroso processo de auditoria confirmou que nossos processos de desenvolvimento e produção atendem ao mais alto padrão internacional de gestão da qualidade. A implementação deste padrão destaca nosso foco em qualidade e melhoria contínua.

“Preparar-se para a certificação ISO 9001 significou envolver toda a equipe e aprofundar-se nos nossos processos de desenvolvimento tecnológico e produção. Alcançá-la demonstra que estabelecemos procedimentos sólidos e bem definidos em todas as nossas atividades empresariais”, afirma Danny Knippen, engenheiro de Segurança, Confiabilidade e Certificação.

“A certificação ISO 9001 é um marco importante para a empresa e mostra nosso compromisso em fornecer tecnologia e produtos de células de combustível de alta qualidade aos nossos clientes”, diz Mardit Matian, fundador do EH Group.

Sobre o EH Group

Estabelecido na Suíça desde 2017, o EH Group concentra-se no design e produção de sua tecnologia inovadora de células de combustível. Ela oferece densidade de potência incomparável, alta eficiência e um processo de montagem exclusivo que reduz radicalmente os custos. É voltada para a descarbonização de grandes potências estacionárias (centros de dados e microgrids), embarcações marítimas e aviação.

