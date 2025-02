Veridas assume a liderança na corrida contra a fraude de IA geradora com nova capacidade avançada de ataque por injeção

A IA geradora está alimentando uma nova onda de fraude de identidade, tornando a segurança digital mais crítica do que nunca. Em resposta, a Veridas, líder global em verificação de identidade orientada por IA, introduziu um recurso avançado de detecção de ataques de injeção para combater a crescente ameaça de identidades sintéticas. Esse novo recurso fortalece a prevenção de fraudes ao combinar a detecção de injeção com a verificação de vivacidade na autenticação facial, de voz e de documentos.

Ataques de injeção: a ameaça oculta na fraude digital

Segundo o Veridas Identity Fraud Report 2024 (Relatório de Fraude de Identidade Veridas 2024), 85% dos casos de fraude financeira agora envolvem identidades sintéticas. O governo do Reino Unido declarou recentemente que os deepfakes são o ‘maior desafio da era on-line’, destacando esses riscos crescentes. Os fraudadores injetam deepfakes e dados sintéticos diretamente nos sistemas de identidade, ignorando totalmente os sensores dos dispositivos. A detecção tradicional de fraudes analisa apenas o que é apresentado (imagens, vídeos ou vozes), e não se o dispositivo está comprometido. A Veridas se concentrou na detecção de ataques de apresentação (Presentation Attack Detection, PAD), que detecta imagens, vídeos e vozes falsas. Agora, vamos além, garantindo a integridade do próprio dispositivo. Nossa nova detecção de ataque por injeção impede a fraude em sua origem, protegendo tanto a entrada biométrica quanto o dispositivo.

Os ataques de injeção representam um risco significativo para milhões de usuários e empresas. A prevenção tradicional contra fraudes não é mais suficiente, e são necessárias soluções inovadoras para lidar com essas ameaças avançadas.

O avanço da Veridas: Detecção avançada de fraude por injeção

Há anos, a Veridas está na vanguarda das soluções de integração segura, destacando-se na verificação de documentos, autenticação por selfie e detecção de vivacidade. Agora, com a introdução de seu recurso avançado de detecção de ataques por injeção, a Veridas está levando a prevenção de fraudes para o próximo nível.

Esse novo recurso de segurança verifica a autenticidade do dispositivo durante a integração para combater ataques de injeção orientados por IA. As principais instituições financeiras da Itália, Espanha, EUA e México já estão usando esse recurso para descobrir tentativas de fraude não detectadas anteriormente.

“Nossa tecnologia é revolucionária para empresas que enfrentam os desafios das fraudes com IA Generativa. Ao adotar a detecção de fraude por injeção da Veridas, as empresas podem proteger suas operações, manter a confiança dos clientes e atender aos requisitos de conformidade com segurança”.disse Javier San Agustín, CTO da Veridas.

Sobre a Veridas

A Veridas é uma fornecedora global de soluções avançadas de verificação de identidade, biometria e antifraude. Seus serviços completos permitem que organizações de diversos setores desenvolvam experiências digitais seguras e intuitivas.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250210609006/pt/

Juan Campos

Gerente de Relações Públicas da Veridas

+34 667 245 257

jfcampos@veridas.com