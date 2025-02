Estudo aponta dados sobre aluguéis residenciais

Relatório divulgado, chamado Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), registrou um aumento de 3,73% em janeiro de 2025, conforme apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). Esse movimento reverte a queda observada em dezembro de 2024, quando o índice recuou 1,28%. No acumulado de 12 meses, a variação ficou em 7,99%, uma desaceleração em relação aos 8,63% registrados no mês anterior.

Segundo os dados apresentados, Porto Alegre foi a capital com maior aumento nos aluguéis residenciais, registrando um avanço significativo de 5,97% no índice em janeiro, ante 1,52% no mês anterior. Em São Paulo, a variação passou de -2,07% em dezembro para 4,28% em janeiro. O Rio de Janeiro também registrou aumento, com alta de 2,52%, revertendo a queda de -5,90% observada no mês anterior. Por outro lado, o estudo informa que Belo Horizonte foi a única capital analisada que apresentou retração nos aluguéis, saindo de um crescimento de 1,20% em dezembro para uma queda de -0,75% em janeiro de 2025.

O relatório aponta dados sobre a taxa interanual do aluguel residencial, que apresentou aceleração em duas das quatro capitais analisadas. No Rio de Janeiro, o índice passou de 6,16% em dezembro para 7,45% em janeiro. Em São Paulo, o ritmo de crescimento também aumentou, com a variação interanual passando de 5,52% para 6,15%. Por outro lado, Belo Horizonte e Porto Alegre apresentaram desaceleração nos últimos 12 meses, com Porto Alegre registrando a maior queda entre as cidades analisadas, de 12,64% em dezembro para 8,65% em janeiro.

José Antônio Valente, diretor da empresa de aluguel de ferramentas Trans Obra, afirmou que o estudo indica uma retomada no crescimento dos aluguéis residenciais em janeiro de 2025, após uma queda registrada no mês anterior e que esse cenário reflete diretamente o comportamento do mercado imobiliário, que pode influenciar também o setor da construção civil e a demanda por locação de equipamentos. José continuou dizendo que o aumento dos aluguéis em capitais como Porto Alegre (5,97%) e São Paulo (4,28%) demonstra um reaquecimento do setor, o que pode impulsionar novos projetos e reformas para atender à demanda por moradia. “Na minha opinião, cresce a necessidade de equipamentos como betoneiras e outras máquinas e equipamentos voltados para construção civil, à medida que o setor aquece. São equipamentos essenciais para obras de pequeno e médio porte. Alugar betoneira, andaimes ou equipamentos de grande porte se torna uma opção estratégica para construtoras que buscam reduzir custos operacionais e garantir eficiência nas obras, evitando a necessidade de compra de maquinário próprio”.

Na publicação, observa-se a informação de que os dados do IVAR são obtidos a partir de contratos de locação fornecidos por empresas administradoras de imóveis e representam um indicador estatisticamente significativo para acompanhar a dinâmica do mercado de aluguéis residenciais no Brasil. De acordo com a nota metodológica divulgada pelo FGV IBRE, a atualização dos valores ao longo do tempo ocorre em momentos pré-estabelecidos nos contratos para reajustes ou por negociações entre locadores e locatários.

