Hub Softex Paraná marca presença no Show Rural Digital 2025

Lançado no final de 2024 por meio de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná, a Assespro-PR, o EcoHub e a Softex, o Hub Softex Paraná está sendo apresentado ao grande público durante o Show Rural Digital 2025. O evento, que ocorre entre os dias 10 e 14 de fevereiro em Cascavel (PR), espera receber mais de 360 mil visitantes e consolidar-se como um dos maiores espaços de inovação tecnológica aplicada ao agronegócio na América Latina.

Com a missão de fortalecer o ecossistema de inovação estadual, o Hub Softex Paraná visa ampliar oportunidades, serviços e ferramentas de apoio à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico. A iniciativa busca, ainda, intensificar conexões nacionais e internacionais em pesquisa, desenvolvimento e negócios, fomentando o potencial científico e tecnológico do Estado.

Entre as principais ações do Hub, destacam-se programas de formação técnica e residências tecnológicas, além do Observatório Softex, voltado à inteligência estratégica setorial. A iniciativa contará com projetos como a Escola do Trabalhador 4.0 e o EmbarcaTech, que promoverão capacitação profissional, enquanto o Brasil IT+ impulsionará a internacionalização das empresas locais. Além disso, o Hub oferecerá suporte a startups por meio de metodologias do Conecta Startup Brasil e da aceleradora HandsOn, bem como iniciativas de inovação aberta.

No campo da sustentabilidade e equidade, o Hub Softex Paraná também desenvolverá ações de impacto social por meio dos programas LISS e Ela Empoder@, que fomentam o empreendedorismo feminino e iniciativas voltadas para a inclusão digital.

O Show Rural Digital, que acontece dentro do Show Rural Coopavel, reúne mais de 600 expositores entre startups, empresas e especialistas para debater soluções inovadoras e tecnológicas para o agronegócio.

Website: https://softex.br