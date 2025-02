Consultor de Imagem pode ajudar tanto pessoas quanto marcas

A profissão de consultor de imagem tem ganhado relevância no momento atual, já que a aparência e a comunicação visual desempenham papéis fundamentais na construção de reputações pessoais e corporativas. Longe de se restringir ao campo estético, o trabalho desse profissional conecta elementos como estilo, comportamento e comunicação, criando uma mensagem consistente com os objetivos dos indivíduos e das organizações.

Em um mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, a primeira impressão desempenha um papel determinante. Assim, o consultor de imagem atua para alinhar a identidade visual com os valores e metas de quem contrata o serviço, garantindo uma comunicação coerente e impactante.

Esse alinhamento é fundamental em áreas como negócios em geral, moda, entretenimento e política, onde a credibilidade, a confiança e a autenticidade são atributos indispensáveis. A criação de uma imagem bem estruturada reforça o posicionamento de marcas e profissionais, conectando-os de maneira eficaz ao público-alvo.

Dessa forma, segundo Andrea Furco, consultora de imagem e CEO da empresa francesa Passaporte Fashionista, "o consultor de imagem atua para alinhar a identidade visual do cliente com suas metas e valores, garantindo que a aparência seja um reflexo de quem ele é e do que deseja comunicar. Afinal, todos querem causar uma boa impressão".

O papel do consultor de imagem



A atuação do consultor de imagem é ampla, abrangendo desde a análise de estilo pessoal até o planejamento estratégico para marcas e empresas. Esse profissional avalia as características individuais ou corporativas e propõe soluções que traduzam visualmente os objetivos desejados.

Entre os profissionais do mercado, alguns fatores podem contribuir para a diferenciação, como a obtenção de uma formação internacional. Além da formação teórica e prática, estudar moda na Europa amplia as conexões neste universo.

Entre as principais atividades desempenhadas, destacam-se na consultoria:

Análise de estilo: identificação de elementos que melhor representam a identidade de indivíduos ou empresas;





Planejamento de guarda-roupa: organização de peças que sejam funcionais, práticas e alinhadas ao contexto social ou profissional;





Orientação de cores e formas: escolha de paletas e cortes que favoreçam a comunicação desejada e valorizem a aparência da pessoa ou negócio;





Desenvolvimento de comunicação não verbal: aprimoramento de postura, gestos e expressões para garantir coerência entre comportamento e imagem, bem como indicação de boas práticas corporativas.



"A personalização é uma das características centrais da consultoria de imagem, considerando as especificidades de cada cliente ou organização e o ambiente em que estão inseridos", afirma Andrea Furco, consultora de imagem e CEO da empresa francesa Passaporte Fashionista.

Tendências e inovação na consultoria de imagem



Nos últimos anos, a profissão tem se adaptado a novas demandas, incorporando conceitos de sustentabilidade, diversidade e tecnologia. Consultores de Imagem estão promovendo o consumo consciente, sugerindo peças atemporais e de menor impacto ambiental.

A consultoria de imagem não se limita à transformação da aparência, mas também à forma como os clientes se percebem e se posicionam no mundo. Sua aplicação contribui para o fortalecimento da autopercepção e do posicionamento estratégico no mercado.

A profissão de consultor de imagem continua a se consolidar como uma área indispensável em mercados globais. E para isso, um bom curso profissionalizante de consultor de imagem, é importante para desempenhar a função de forma satisfatória e atualizada aos clientes.

Uma formação internacional pode contribuir significativamente para o currículo do consultor, oferecendo um conhecimento abrangente sobre tendências globais.

