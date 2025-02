AEVEX conquista a certificação AS9100

A AEVEX Aerospace, líder global em sistemas e serviços inovadores não tripulados, tem o orgulho de anunciar que obteve a prestigiosa certificação AS9100 para sua unidade em Tampa, Flórida. Esse padrão reconhecido internacionalmente oferece a base para o desenvolvimento e a implementação de sistemas de gestão da qualidade nas indústrias de aviação, espaço e defesa. Alcançada em apenas 9 meses desde o lançamento oficial do projeto, essa certificação reafirma o compromisso da AEVEX em entregar produtos de nível mundial aos mercados aeroespacial e de defesa.

A AS9100, uma melhoria da ISO9001 específica da indústria, estabelece um conjunto robusto de requisitos de gestão da qualidade para garantir a entrega confiável de produtos aeroespaciais seguros e de alto desempenho. Para obter uma certificação desse padrão, a AEVEX passou por uma avaliação rigorosa realizada por um registrador terceirizado reconhecido pela indústria. Cada processo e procedimento foi examinado em diversos critérios, incluindo identificação de recursos, mitigação de riscos, planejamento de qualidade, medição/monitoramento de desempenho e melhoria contínua.

"Esta certificação reflete o nosso compromisso com a qualidade do nosso trabalho e a maturidade da nossa organização", disse James "Mookie" Sturim, vice-presidente sênior. "Como uma empresa com certificação AS9100, estamos ansiosos para expandir nossos portfólios de produtos diferenciados e comprovados em combate no setor aeroespacial e de defesa, enquanto continuamos a oferecer a experiência de alto nível que nossos clientes esperam de nós".

Sobre a AEVEX Aerospace:

A AEVEX Aerospace apoia os objetivos de segurança dos EUA e das nações parceiras, oferecendo soluções completas de aviação e baseadas em tecnologia. As capacidades ampliadas da empresa incluem uma ampla variedade de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS), um portfólio comprovado em combate de munições de precisão, e uma família de Veículos Submarinos Não Tripulados (USV) para múltiplas missões. Essas adições complementam as ofertas da AEVEX em design e engenharia personalizados, modificação e certificação de aeronaves tripuladas e não tripuladas, integração e manutenção de sensores, além de outras soluções de campo, como análise avançada de inteligência e ferramentas personalizadas para sistemas de missão. A AEVEX tem sede em Solana Beach, Califórnia, com outras unidades principais na Flórida, Ohio e Virgínia. Para saber mais, acesse https://aevex.com.

