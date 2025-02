Estratégias logísticas beneficiam atendimento a regiões inacessíveis na Amazônia

A Complex desenvolve estratégias logísticas para atender regiões de difícil acesso, com foco em conectar a Amazônia ao restante do Brasil. Essa abordagem tem o intuito de facilitar o transporte de cargas em áreas com desafios geográficos e infraestrutura limitada, contribuindo para a integração nacional.

A operação na região amazônica pode envolver o uso de modais alternativos, como a cabotagem e o transporte multimodal, que possibilitam a redução de prazos e custos operacionais. O planejamento estratégico das rotas e a utilização de tecnologias de monitoramento em tempo real são elementos que podem melhorar a eficiência do transporte nessas áreas.

Vitor Barbosa, managing director da Complex, explica: "A integração de modais no transporte de cargas sensíveis tem o intuito de reduzir os desafios operacionais e conectar regiões de difícil acesso, garantindo que as cargas cheguem com segurança e dentro dos prazos estabelecidos". Barbosa ressalta que a abordagem adotada pela Complex possibilita a adaptação às condições locais, promovendo uma operação mais eficiente.

A estratégia envolve o mapeamento de rotas específicas e o estabelecimento de parcerias com operadores logísticos que atuam na região, permitindo um fluxo contínuo de informações e a aplicação de tecnologias para o monitoramento das cargas. A utilização de dados em tempo real pode auxiliar na tomada de decisões, contribuindo para a segurança e a eficiência do transporte.

Essa integração logística é considerada um elemento importante para melhorar a conectividade entre a Amazônia e outras regiões do Brasil. A Complex trabalha para oferecer soluções que atendam às necessidades específicas do transporte em áreas remotas, contribuindo para a redução de riscos e a otimização dos processos.

