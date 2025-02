Andersen Global amplia presença europeia com Allyum na Bélgica

A Andersen Global fortalece sua plataforma na Europa mediante um contrato de cooperação com a Allyum, uma empresa líder em fusões e aquisições (M&A) na Bélgica, que agrega outra dimensãoàplataforma fiscal e jurídica na região.

Fundada em 2004 pelo Diretor Geral Raphaël Abou, a Allyum é especializada em serviços financeiros abrangentes para empresas de média capitalização com foco específico em gerenciar transações de venda do início ao fim. A empresa possui experiência em fusões e aquisições, colocações privadas, consultoria em IPO, empreendimento corporativo, reestruturação de acionistas, bem como análise e planejamento financeiro.

"Na última década, auxiliamos centenas de empresas em transações bem-sucedidas e desenvolvemos excelentes relacionamentos com fundos de investimento em nossa região", disse Raphaël. "Nossa cooperação com a Andersen Global representa uma oportunidade promissora de aplicar nosso enfoque abrangenteàconsultoria financeira através de uma plataforma internacional incomparável."

"À medida que continuamos expandindo nossas capacidades de M&A a nível mundial, Raphaël, seu sócio Martin Delépine e sua equipe trazem experiência inestimável e uma nova dimensão para nossos relacionamentos com clientes que possuímos", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A experiência que a Allyum aporta será imensamente valiosa para nossos clientes que navegam no cenário de M&A na Bélgica e em toda a Europa."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais tributários, jurídicos e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

