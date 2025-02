Thyago Borges assume como novo CEO da Tributo Justo

A Tributo Justo anunciou uma mudança em sua liderança. Thyago Borges, profissional com experiência em gestão e produtividade comercial, assume o cargo de CEO da empresa. Com passagem por multinacionais como Claro, Vivo, Porto Seguro e Oi, Borges acumula mais de 25 anos de atuação no mercado e um histórico de credenciamento de parceiros comerciais e abertura de regionais.

Wellington Pimenta, que anteriormente ocupava o cargo de CEO, assume agora a posição de CFO, dando continuidade à gestão financeira e à expansão das operações da empresa.

Sobre a nova fase da Tributo Justo, Thyago Borges enfatizou a importância de tornar o entendimento tributário mais acessível aos empresários brasileiros:

“Nossa missão como empresa vai muito além de levar uma recuperação tributária ao empresário brasileiro, mas sim desmistificá-la para ele e mostrar de forma leve e segura, com o emprego de tecnologia, a importância do direito tributário em um país com uma complexidade tributária tão grande como é no Brasil”.

A reformulação na diretoria faz parte da estratégia da empresa para fortalecer sua presença no mercado e ampliar sua atuação em diferentes regiões do Brasil. A Tributo Justo investe no desenvolvimento de tecnologias para recuperação de tributos, incluindo uma calculadora baseada em inteligência artificial (IA) para estimar valores de INSS patronal.

Sobre a Tributo Justo



Fundada em 2015, a Tributo Justo desenvolve tecnologia voltada à recuperação de tributos incidentes sobre a Folha de Pagamento Patronal. A empresa atende clientes em todos os estados brasileiros e já contabiliza mais de R$2 bilhões em tributos recuperados. Com sede em Curitiba, a Tributo Justo foi certificada pelo selo Great Place to Work (GPTW).

Para mais informações, basta acessar: Tributo Justo.

Website: https://tributojusto.com.br/