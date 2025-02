Médico explica como o laser CO2 age em cada idade

Embora o laser CO2 seja comumente associado ao rejuvenescimento da pele, engana-se quem pensa que a tecnologia se limita a essa finalidade.

De acordo com o Dr. Jerrar Xavier, mestre em ciências da saúde e doutor em cirurgia, que atua como cirurgião plástico ocular no Hospital de Olhos Santa Luzia (HOSL), integrante da rede Vision One, a tecnologia pode oferecer benefícios a pacientes de diferentes faixas etárias, desde que a decisão seja discutida com um médico especialista.

O papel do laser CO2 para peles jovens



Em peles mais jovens, isto é, pessoas na faixa dos 20 aos 30 anos de idade, a tecnologia pode ser utilizada de forma estratégica para tratar problemas específicos e retardar o aparecimento de sinais precoces.

“Para quem está nessa faixa etária, o laser CO2 é uma ótima opção tanto para corrigir imperfeições já existentes quanto para prevenir sinais futuros”, destaca o Dr. Jerrar.

Entre as aplicações para peles jovens, ele aponta:

Textura da pele : o estímulo à produção de colágeno e elastina promove uma renovação celular, deixando a pele mais lisa e uniforme;

: o estímulo à produção de colágeno e elastina promove uma renovação celular, deixando a pele mais lisa e uniforme; Manchas e hiperpigmentação : eficaz na redução de sardas, manchas solares e melasma, comuns em quem tem exposição frequente ao sol;

: eficaz na redução de sardas, manchas solares e melasma, comuns em quem tem exposição frequente ao sol; Cicatrizes de acne : melhora a aparência das marcas causadas por acne severa;

: melhora a aparência das marcas causadas por acne severa; Envelhecimento precoce : fortalece a pele e preserva a elasticidade, retardando o surgimento de linhas finas e flacidez;

: fortalece a pele e preserva a elasticidade, retardando o surgimento de linhas finas e flacidez; Tratamento para poros dilatados: especialmente benéfico para peles oleosas e com tendência à acne.

“Esses resultados são naturais, pois o laser estimula a regeneração da pele de forma gradual. Para quem busca uma melhoria sutil e um aspecto mais saudável, esse pode ser um benefício importante”, acrescenta o especialista.

Primeiros sinais e amadurecimento da pele



Com o passar dos anos, o colágeno e a elastina começam a ser produzidos em menor quantidade, tornando a pele mais suscetível ao envelhecimento. De acordo com publicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS, a pele pode perder cerca de 1% de colágeno ao ano a partir dos 30 anos.

“O laser de CO2 não tem uma faixa etária fixa [de aplicação], mas geralmente é mais indicado para pessoas a partir dos 30 a 35 anos, quando começam a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento, como rugas finas e perda de firmeza”, explica Dr. Jerrar.

Na faixa etária dos 40 aos 50 anos, o laser CO? é geralmente aplicado em maior profundidade, conforme explica o especialista:

“Aqui, o laser CO2 é indicado para tratar as imperfeições mais comuns nessa faixa etária que são rugas, linhas de expressão, flacidez da face e do pescoço, manchas solares, melasma e textura irregular da pele. Ele funciona emitindo feixes de luz intensos, em uma frequência específica que pode penetrar profundamente na pele.”

O médico detalha: “Ao atingir a pele, ele aquece e vaporiza as camadas mais superficiais da epiderme e da derme, criando microlesões e, com isso, estimulando a produção de colágeno e elastina, promovendo a regeneração celular.”

Esse efeito se deve à reestruturação das fibras de colágeno, que se tornam mais organizadas e densas.

O tratamento também atua sobre as células que contêm pigmento, ajudando a reduzir manchas escuras e hiperpigmentações. “A luz do laser pode quebrar o pigmento de melanina acumulado nas células, que depois é eliminado pelo sistema imunológico do corpo”, explica Dr. Jerrar.

Atuação do laser CO2 para peles acima dos 60 anos



Em pacientes acima dos 60 anos, o laser CO2 costuma atuar como um poderoso rejuvenescedor. O tratamento não apenas ameniza os sinais já estabelecidos, mas também melhora a qualidade e luminosidade da pele. “O laser CO2 é bastante eficaz no tratamento de peles mais envelhecidas, trazendo benefícios como o estímulo à produção de colágeno e elastina, que são essenciais para a firmeza e elasticidade da pele. Com o tempo, a produção dessas substâncias diminui, e o laser ajuda a restaurar essa perda”, explica Dr. Jerrar

Os principais efeitos nessa fase também incluem, segundo o especialista:

Suavização de rugas e linhas finas , especialmente ao redor dos olhos, boca e testa;

, especialmente ao redor dos olhos, boca e testa; Amenização de manchas senis e hiperpigmentação , tratando irregularidades no tom da pele;

, tratando irregularidades no tom da pele; Tratamento de cicatrizes de acne, cirurgias ou feridas;

de acne, cirurgias ou feridas; Redução da dilatação dos poros , que é uma característica comum em peles mais envelhecidas, proporcionando uma aparência mais uniforme;

, que é uma característica comum em peles mais envelhecidas, proporcionando uma aparência mais uniforme; Renovação celular profunda, que melhora a aparência geral e a qualidade da pele.

Aplicação em cirurgias estéticas



O laser CO2 não se limita a tratamentos externos da derme. Ele tem sido amplamente utilizado na cirurgia plástica ocular, especialmente em blefaroplastias, que é a cirurgia voltada para remoção do excesso de pele das pálpebras. “O laser CO2 é particularmente útil por ser preciso e permitir um controle mais detalhado do corte na remoção de pele e bolsas de gordura, substituindo o bisturi e a tesoura, o que pode resultar em menos sangramento, menor risco de complicações e uma recuperação mais rápida”, ressalta Dr. Jerrar.

Além disso, o laser pode ser aplicado logo após a cirurgia para otimizar os resultados. “Uma associação muito válida logo após as cirurgias de pálpebras é a aplicação do laser na face inteira ou somente áreas perioculares, o chamado resurfacing. Isso melhora a aparência da face e da pele ao redor dos olhos, contribuindo para um aspecto mais firme e jovem. O tratamento é realizado com o paciente ainda na sala de cirurgia, aproveitando a anestesia e o tempo de recuperação”, explica o especialista.

Tempo e cuidados pós-procedimento



De acordo com o Dr. Jerrar, o tempo de recuperação após a aplicação do laser CO2 depende da intensidade do tratamento, das condições individuais da pele e dos cuidados adotados após o procedimento. O período médio para a regeneração da pele oscila entre sete e 14 dias. Durante esse tempo, é comum o surgimento de inchaço e vermelhidão nos primeiros três a cinco dias, seguidos pela formação de crostas e descamação.

Além disso, o médico do HOSL explica que os pacientes geralmente podem retomar atividades diárias entre sete e 10 dias após o procedimento, mas a recomendação para retorno ao trabalho pode variar conforme a atividade profissional e a aparência da pele.

