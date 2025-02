Iniciativa da Tigo Energy rumo à energia solar de qualidade total gera frutos com o marco Green Glove de 1.000 sistemas

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software solar e de energia, anunciou hoje que os instaladores solares de quatro continentes inscreveram mais de 1.000 sistemas no programa Tigo Green Glove. Projetado pela Tigo como um dos principais pilares para o fornecimento da Total Quality Solar (TQS, energia solar de qualidade total) por meio de suporte abrangente em todas as etapas da implantação do sistema solar, o programa Green Glove rapidamente se tornou um recurso essencial para instaladores de energia solar para impulsionar projetos e implantações mais rápidos, instalações de maior qualidade, segurança integrada para socorristas e melhor desempenho e confiabilidade do sistema. Apesar de quase 70% dos engajamentos do Green Glove virem do setor de C&I, que garante a qualidade proativa em instalações solares maiores e mais complexas, a Tigo está expandindo agora o programa de energia solar residencial.

O programa Green Glove transformou o relacionamento entre o profissional de instalação e o provedor de tecnologia solar. Ao oferecer suporte personalizado, recursos técnicos e melhores práticas aos instaladores para garantir a execução bem-sucedida do projeto, o programa ajudou a reduzir erros, minimizar o tempo de inatividade e aprimorar a experiência do instalador. Com o foco na qualidade do projeto do sistema por meio do comissionamento e operação contínua, o programa Green Glove também se tornou uma fonte fundamental de informações sobre como os produtos Tigo podem melhorar, o que agora é formalmente repassado ao ciclo de engenharia.

“O serviço Green Glove da Tigo demonstra o seu comprometimento com o atendimento ao cliente líder do setor, que se alinha com os nossos valores e missão”, disse Andrew Taft, diretor de Compras e Logística da Exel Solar US. “Seu suporte dedicado ajuda nossos parceiros instaladores a trabalharem com maior eficiência, resultando em projetos mais bem-sucedidos e clientes satisfeitos. Por fim, esta parceria aprimora a confiabilidade e desempenho dos sistemas solares que fornecemos.”

Desde o início do programa, o Green Glove já atingiu 1.000 engajamentos no site globalmente, incluindo mais de 700 instalações C&I e mais de 300 instalações solares residenciais. A distribuição regional de casos inclui 47% nas Américas (AMER), 31% na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), 19% na Ásia-Pacífico (APAC) e 3% na América Latina (LATAM). Até o momento, 55% dos engajamentos foram totalmente concluídos e 45% estão em andamento.

“Com o programa Green Glove da Tigo, experimentamos um novo nível de colaboração entre o fabricante e o instalador”, disse Greg Sellers, CEO da Stable Solar. “A flexibilidade da solução da Tigo, associada ao suporte no local do Green Glove, foi fundamental na entrega de resultados superiores aos proprietários de residências com energia solar. O programa Green Glove virou o jogo para a nossa empresa.”

O processo Green Glove inicia com uma análise abrangente do projeto antes da instalação, onde a equipe de suporte da Tigo fornece opiniões valiosas para o aprimoramento dos layouts do sistema e da seleção de componentes. Durante a fase de instalação, os representantes da Tigo permanecem disponíveis para responder às perguntas dos instaladores em tempo real. Após a instalação ser concluída, um membro da equipe Green Glove realiza uma revisão completa do sistema, facilita as discussões de acompanhamento e oferece feedback constante para melhorar futuras instalações.

“O programa Green Glove é uma demonstração de nossa adesão ao ethos da Total Quality Solar, que vai além dos muros da Tigo e atinge diretamente o amplo ecossistema de instaladores solares que implantam nossos produtos. Dessa forma, o programa representa o nosso compromisso de contribuir para que todos os ecossistemas, como a Excel Solar e a Stable Solar, alcancem os melhores resultados possíveis para os seus clientes”, disse diretor de Marketing e Experiência do Cliente na Tigo Energy. “Ao mesmo tempo, ele fortalece nossos relacionamentos na indústria, já que vários instaladores retornamàTigo para projetos futuros, após experimentarem a intensidade de nosso suporte e parceria que oferecemos. O Green Glove não se trata apenas de ajudá-los. Ele também está nos ajudando.”

O serviço Green Glove é fornecido pela Tigo TS4 Flex MLPE (eletrônica de potência em nível de módulo), assim como a Solução Solar Residencial EI para os Estados Unidos e Solução Solar Residencial EI para a Europa.

Para saber mais sobre o programa Green Glove e se registrar para participação futura, acesse o site da Tigo Energy.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares em grande escala, residenciais e comerciais. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com capacidades inteligentes de software baseado em nuvem para monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido exigido pelo código no nível de módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de baterias para o mercado residencial de solar-plus-storage. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250205630354/pt/

Technica Communications

Luis de Leon

E-mail: tigoenergy@technica.inc