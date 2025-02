Tecnologia impulsiona oportunidades de venda de gás natural

O mercado de gás pode – e deve – ser high-tech. Com o avanço da digitalização na construção civil nos últimos anos, o mapeamento de centrais de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tornou-se essencial para otimizar processos de conversão para Gás Natural (GN), criando vantagens competitivas para empresas do setor e com tendência de favorecer a indústria da construção.?

Atenta a essa demanda, a Hoff Analytics, startup que recentemente conquistou o primeiro lugar na categoria construtech, desenvolveu uma solução que permite identificar e qualificar oportunidades estratégicas de conversão, agregando eficiência ao planejamento comercial e operacional. A tecnologia já conquistou grandes players do setor e, embora o mapeamento de centrais de GLP seja um dos focos recentes, a empresa já possui cases de sucesso na área de gás.

"Tanto a instalação quanto a conversão de gás exigem o cumprimento de diversas normas. Nossa tecnologia permite mapear múltiplas fontes de dados e, por meio de algoritmos refinados, identificamos e qualificamos comércios e empresas que consomem gás. Tivemos o privilégio de atender uma das líderes na distribuição de gás natural, criando um case de sucesso ao identificar instalações de GLP e otimizar o trabalho do time comercial, que antes precisava prospectar manualmente", explica Janaine Nascimento, CEO da Hoff Analytics.

O debate sobre o uso e expansão do gás natural vem crescendo desde 2019, impulsionado por projeções do Governo Federal, que prevê a duplicação da produção até 2029, atingindo 260 milhões de m³/dia. Com essa expansão e a crescente abertura do mercado, a Hoff Analytics entende que é extremamente importante mapear estabelecimentos de alto consumo energético para proporcionar uma visão completa sobre oportunidades de conversão para gás natural.

Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o grande diferencial desta solução está na capacidade de projeção estratégica, que vai muito além do simples mapeamento de dados. "Criamos estimativas de consumo e análises de viabilidade para a conversão de GLP para gás natural com base na leitura detalhada das instalações. Sempre reforçamos que os dados são o novo petróleo, e isso nunca fez tanto sentido para o setor. Estamos confiantes de que com uma abordagem baseada em tecnologia de ponta e inovação, é possível trazer eficiência, precisão e estratégia para o processo de conversão para gás natural. Em resumo, o gás é o combustível, os dados são a inteligência – juntos, formam a dupla perfeita", afirma o empresário.

