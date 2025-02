Breda celebra 65 anos com homenagem a ícones de São Paulo

No próximo dia 21 de fevereiro, serão comemorados os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A data marca a chegada do navio La Sofia, em 1874, que trouxe quase 400 italianos em busca de melhores condições de vida, aponta o Consulado Geral da Itália em São Paulo.

Inicialmente, a maior parte dos imigrantes italianos se dedicou ao trabalho nas plantações de café. Porém, conforme informações do site Dimensione Cidadania, eles não conseguiram acumular as economias planejadas. Diante desse cenário, muitos migraram para os grandes centros urbanos. Registros indicam que, em 1901, dos 50 mil operários das indústrias paulistas, 90% eram italianos.

Atualmente, estima-se que o estado de São Paulo abrigue entre 15 e 20 milhões de descendentes de italianos. Desses, cerca de 345 mil possuem a cidadania italiana reconhecida. Essa comunidade deixou uma influência profunda na cultura local, refletida em áreas como a gastronomia, a arquitetura, as festas e até a moda.

Um exemplo dessa influência é a Breda Alfaiataria, fundada em São Paulo em 1960 por quatro filhos de imigrantes italianos. Ao longo de mais de seis décadas, os produtos das marcas conquistaram espaço em mais de 7 mil lojas revendedoras espalhadas pelos 26 estados brasileiros. Especializada em moda masculina, atualmente o Grupo Breda possui quatro marcas com focos diferenciados, voltadas para atender a diversos perfis de consumidores: OTT, Breda Uomo, Angelo Bertoni e Breda Kids.

Homenagem a São Paulo

Para marcar os 65 anos de história do Grupo Breda, a empresa realizou um ensaio fotográfico das marcas Angelo Bertoni, OTT e Breda Uomo em diferentes locais famosos da cidade de São Paulo.

Roseli Estevam, coordenadora de marketing da empresa, explica que, para a Angelo Bertoni, o local escolhido foi o Edifício Copan, pois ele representa a modernidade e o dinamismo que orientam as coleções da marca. “Assim como a arquitetura de Oscar Niemeyer, o modelo Jonas Sulzbach usou peças projetadas para se adaptarem ao corpo masculino, respeitando a silhueta e oferecendo conforto sem abrir mão do estilo”, afirma.

Já a casa projetada por Ruy Ohtake foi o cenário escolhido para a OTT. Segundo a empresária, o espaço reflete a autenticidade e a ousadia do modelo Dudu Azevedo quando usa as coleções da OTT. “Cada peça é fruto de um processo que valoriza a criatividade, assim como a obra do arquiteto, que transforma espaços em experiências”, pontua.

Por fim, o Memorial do Imigrante, local do ensaio do modelo Ricardo Pereira para a Breda Uomo, é uma homenagem à diversidade e à riqueza cultural que influenciam a história da marca. “Além disso, o Memorial reflete as inspirações que nos guiam na criação de moda masculina, contando histórias e estabelecendo conexões”, finaliza.