TOHT App busca democratizar o feedback dentro das empresas

De acordo com um relatório da Spherical Insights & Consulting e noticiado pela Globe News Wire, o mercado global de tecnologia de Recursos Humanos está projetado para crescer de USD 37,43 bilhões em 2023 para USD 88,38 bilhões até 2033. Voltadas para áreas como gerenciamento de capital humano, processamento de folha de pagamento, feedback dos funcionários e avaliação de desempenho, as ferramentas tecnológicas de RH ajudam a otimizar atividades e processos relacionados à gestão de pessoas, oferecendo uma ampla gama de soluções, tanto em software quanto em hardware.

Uma das empresas brasileiras que atende a esse mercado, a TOHT App, foi fundada em 2023 e, desde então, oferece, por meio de uma plataforma tecnológica, diversas soluções para a aplicação de feedback anônimo e contínuo.

Vanessa Kadissi, diretora de marketing da TOHT App, explica que, apesar de muitas empresas adotarem práticas de avaliação de desempenho, esses processos frequentemente são burocráticos e centrados exclusivamente na perspectiva do gestor direto, o que pode restringir o potencial de crescimento dos funcionários.

“Muitas vezes, o feedback acontece de forma isolada, sem considerar as diversas interações que o colaborador tem com diferentes áreas. Isso gera uma percepção incompleta de suas competências. O feedback 360 graus pode resolver essa questão ao trazer opiniões de várias fontes, como colegas e líderes de outras áreas”, enfatiza.

A profissional também explica que esse retorno dos colaboradores é a base para uma comunicação aberta e transparente dentro das organizações. “Pesquisas mostram que equipes que recebem feedback contínuo e construtivo têm mais produtividade do que aquelas que não recebem. Isso acontece porque o feedback cria um ciclo constante de aprendizado, permitindo que colaboradores reconheçam seus pontos fortes, trabalhem em suas áreas de melhoria e, consequentemente, sintam-se mais valorizados e motivados”, ressalta.

Frequência e engajamento

Uma pesquisa recente da Gallup e Workhuman mostrou que a frequência de feedback desejada pelos funcionários nem sempre é a mesma que as análises indicam ser mais eficaz para o engajamento. Os resultados ressaltam a necessidade de líderes e gestores fornecerem feedback que seja significativo para os colaboradores.

Ainda de acordo com o levantamento, entre os funcionários que recebem tanto feedback quanto reconhecimento do gestor ao menos uma vez por semana, 61% estão engajados. Vanessa reforça que o feedback contínuo é um fator importante no desenvolvimento dos colaboradores, pois pode promover um ciclo de aprendizado contínuo que possibilita ajustes rápidos nas práticas e reconhecimento imediato pelos resultados alcançados.

“Pensando nisso, a TOHT oferece o feedback 360 graus duas vezes ao ano, o que proporciona uma visão mais ampla do desenvolvimento ao longo do tempo. Além disso, disponibilizamos o feedback contínuo, que pode ser utilizado sempre que necessário, seja após uma reunião, uma apresentação ou qualquer interação relevante. Isso tem como objetivo incentivar o desenvolvimento constante e ajudar os colaboradores a identificarem áreas de melhoria no dia a dia.”

Desafios na implementação

De acordo com Vanessa, um dos maiores obstáculos para as empresas ao criar uma cultura de feedback é a resistência dos colaboradores em participar, seja dando ou recebendo retorno. Essa relutância geralmente decorre do receio de represálias, da falta de confiança no sistema ou de experiências negativas vividas no passado.

“A TOHT tem como propósito ajudar a superar esses desafios ao oferecer uma plataforma que inclui tutoriais e guias para ensinar os usuários a dar e receber feedback. Além disso, o formato anônimo incentiva a comunicação aberta e honesta, especialmente em organizações onde a hierarquia pode inibir a troca de opiniões sinceras”, explica a profissional.

Outro ponto da plataforma que Vanessa evidencia são os testes de autoconhecimento, como o Big Five Personality Test, oferecidos pela TOHT. “Estes testes ajudam os usuários a entenderem melhor suas características comportamentais. Isso é fundamental para o desenvolvimento pessoal, pois oferece insights práticos sobre como lidar com desafios, se comunicar melhor e aprimorar suas habilidades”, enfatiza.

Impactos da cultura de feedback

Vanessa também elenca os impactos de uma cultura de feedback no ambiente de trabalho:

Engajamento: Equipes que recebem feedback contínuo pode ter níveis de engajamento maiores;

Clima organizacional: Uma cultura de feedback cria um ambiente de maior colaboração;

Desenvolvimento pessoal e profissional: O feedback contínuo oferece aos colaboradores um caminho para o desenvolvimento. Eles passam a ter uma visão mais realista de seus pontos fortes e de onde precisam melhorar;

Redução de turnover: Empresas com uma forte cultura de feedback têm menores índices de rotatividade, pois os colaboradores sentem que estão evoluindo e sendo reconhecidos.

Segundo ela, um feedback eficaz é específico, construtivo e orientado ao desenvolvimento, pois foca em comportamentos observáveis dentro da empresa, oferecendo sugestões claras e práticas de melhoria.

“Por outro lado, um feedback mal aplicado tende a ser genérico, crítico sem fundamento ou entregue de maneira inadequada. Isso pode gerar desmotivação, criar mal-entendidos e até conflitos dentro da equipe”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar o site da TOHT App: https://tohtapp.com/