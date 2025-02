Tecnologia e gestão ativa reduzem acidentes no transporte

O Brasil enfrenta um cenário preocupante no trânsito. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2022, ocorreram 33.894 mortes em decorrência de acidentes de trânsito. No setor de transporte de cargas, que conta com aproximadamente dois milhões de caminhoneiros, os acidentes envolvendo veículos pesados representam uma parcela significativa desses números.



Para mitigar esses riscos, empresas do setor têm investido cada vez mais em tecnologias de monitoramento, como telemetria e câmeras embarcadas, com o objetivo de reduzir acidentes e otimizar a segurança viária. Fazendo uso de tecnologia para gestão da segurança, a GR Parceria, empresa sediada em Curitiba, tem adotado soluções tecnológicas para atuar diretamente no comportamento dos motoristas, buscando aprimorar a segurança nas operações de transporte. Desde 2020, a empresa vem implementando plataformas de monitoramento e análise, permitindo que transportadoras façam a gestão ativa da segurança com base em dados operacionais. De acordo com Eduardo Schmidt Neto e Fábio Rodrigo Barbosa, sócios da GR Parceria, muitas transportadoras ainda não utilizam plenamente as ferramentas embarcadas disponíveis.



Diante desse cenário, a empresa investe constantemente na aquisição de novas tecnologias e capacitação de profissionais para otimizar esse processo. Hoje, mais de 50% do faturamento da empresa é direcionado para o desenvolvimento de sistemas próprios e aprimoramento da infraestrutura. Esse movimento tem refletido em expansão. Nos últimos quatro anos, a GR Parceria ampliou sua equipe e recentemente inaugurou uma nova sede em Curitiba, com capacidade para 300 posições de trabalho. A empresa também prevê novas contratações em 2025, tanto para o quadro direto quanto indireto. Monitoramento e impacto no setor O uso de telemetria e câmeras embarcadas permite que transportadoras monitorem em tempo real a condução dos motoristas, identificando comportamentos de risco e possibilitando intervenções imediatas.



Segundo Schmidt Neto, essa abordagem contribui para uma condução mais segura e a redução de acidentes, beneficiando tanto os condutores quanto as empresas e a sociedade. "Nosso objetivo é oferecer suporte às transportadoras e motoristas na adoção de práticas mais seguras, garantindo um ambiente viário mais responsável", afirma Schmidt Neto. Com perspectivas para o futuro, a segurança no trânsito tem sido um tema de crescente relevância para o setor de transporte e logística. Com um investimento superior a R$7 milhões em infraestrutura e tecnologia, a GR Parceria segue aprimorando suas soluções para oferecer suporte às transportadoras e melhorar a gestão da segurança nas estradas. "Acreditamos que a combinação de tecnologia e gestão ativa continuará trazendo resultados positivos para a redução de acidentes e o aprimoramento do setor nos próximos anos", destaca Barbosa.



