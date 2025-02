Bending Spoons fecha aquisição da Brightcove por US$ 233 milhões

A Bending Spoons, empresa de tecnologia com sede na Itália, concluiu a aquisição anunciada anteriormente da Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) por US$ 4,45 por ação (ou cerca de US$ 233 milhões), em uma transação totalmente em dinheiro. O acordo definitivo de aquisição foi firmado em novembro de 2024.

Luca Ferrari, CEO e cofundador da Bending Spoons, falou hoje sobre o movimento: “É com grande prazer e um profundo senso de responsabilidade que agora podemos dar as boas-vindasàBrightcove no portfólio de empresas digitais líderes da Bending Spoons. Mal podemos esperar para aprender com a atual equipe da Brightcove e confiamos que nossa experiência acumulada e as tecnologias próprias que desenvolvemos na Bending Spoons ajudarão a Brightcove a alcançar novos patamares. Temos a intenção de possuir e operar a Brightcove a longo prazo, proporcionando um valor significativoàsua grande base mundial de clientes por muitos anos”.

Marc DeBevoise, CEO e diretor da Brightcove, comentou: “A Brightcove tem sido uma grande líder de SaaS há 20 anos, como pioneira e inovadora no mercado de streaming e, agora, como uma plataforma líder de engajamento com base em vídeo. A equipe de gestão e o conselho da Brightcove estão satisfeitos por terem apresentado esse resultado valioso para os acionistas, posicionando a Brightcove para continuar prosperando no futuro como parte da Bending Spoons”.

Detalhes da transação

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Brightcove em novembro de 2024 e concluída hoje após o cumprimento de todas as condições exigidas, incluindo a aprovação dos acionistas da Brightcove. Como consequência da aquisição, a Brightcove se tornou uma empresa de capital fechado e suas ações ordinárias não serão mais listadas em nenhuma bolsa de valores pública.

Consultoria especializada

A Lazard Frères & Co. LLC atuou como consultora financeira exclusiva da Brightcove, enquanto a Goodwin Procter LLP atuou como consultora jurídica da empresa.

A Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica da Bending Spoons. A EY Advisory SpA prestou serviços de due diligence financeira e tributária. A J.P. Morgan e a Wells Fargo atuaram como consultoras de fusão e aquisição da empresa.

Sobre a Brightcove

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para estimular uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Presente em mais de 60 países, a plataforma inteligente de engajamento por vídeo da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes com mais eficiência, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, a Brightcove supera continuamente os limites do que o vídeo pode fazer.

Para mais informações, acesse Brightcove.com.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons atendeu a 1 bilhão de pessoas no mundo todo por meio de seu conjunto de empresas de tecnologia digital, que engloba Evernote, Issuu, Meetup, Remini, StreamYard, Splice e WeTransfer. Atualmente, seus produtos são usados por mais de 300 milhões de pessoas todos os meses.

Para mais informações, acesse bendingspoons.com.

Logotipos e fotos da Bending Spoons: https://we.tl/t-VJTJEkg41a.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250204029914/pt/

Assessoria de Imprensa

Christy Keenan

ck@bendingspoons.com

Sara Griggs

sgriggs@brightcove.com