Stéphane de La Faverie anuncia mudanças na liderança para apoiar a visão Beauty Reimagined da The Estée Lauder Companies

Stéphane de La Faverie, presidente e CEO da The Estée Lauder Companies, anunciou hoje a nova estrutura organizacional da empresa e sua equipe executiva, para liderar a visão Beauty Reimagined e o plano de ação, com o objetivo de se tornar a melhor empresa de beleza de prestígio focada no consumidor e impulsionar o crescimento das vendas e a rentabilidade.

"Hoje mais cedo, anunciei a Beauty Reimagined, nossa ousada visão estratégica para o futuro da nossa incrível empresa", disse Stéphane. "Para realizar as prioridades do nosso plano de ação, tenho o prazer de apresentar minha nova equipe executiva e estrutura, que refletem a necessidade de criar uma organização mais ágil e enxuta, com operações simplificadas em toda a empresa para atender melhor nossos consumidores. Combinando a valorização de talentos internos e a contratação de profissionais externos, tomaremos decisões com mais rapidez e agilidade, eliminando barreiras e preparando a próxima geração de líderes".

Essa nova equipe executiva, que reúne décadas de experiência no setor global de beleza de prestígio, será responsável por impulsionar o plano de ação Beauty Reimagined e direcionar a empresa para suas áreas de maior destaque e liderança, como desejabilidade da marca, inovação, experiência do consumidor, qualidade e execução de ponta a ponta.

Com esse objetivo, a empresa anunciou as seguintes atualizações, com mudanças em vigor a partir de 1º de abril de 2025:

ATUALIZAÇÕES REGIONAIS

A empresa está consolidando sua estrutura regional em quatro clusters geográficos para gerar mais sinergia e eficiência, além de aumentar sua agilidade e responder mais rapidamente às tendências de consumo eàinovação localmente relevante.

Nadine Graf liderará um cluster geográfico expandido, supervisionando a região EMEA, a equipe do Reino Unido e Irlanda, além de um novo cluster dedicado a Mercados Emergentes, abrangendo mercados como Índia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África.

liderará um cluster geográfico expandido, supervisionando a região EMEA, a equipe do Reino Unido e Irlanda, além de um novo cluster dedicado a Mercados Emergentes, abrangendo mercados como Índia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Tara Simon e Amber English passarão a incluir a América Latina em suas responsabilidades, formando um cluster das Américas, permitindo que a América Latina e o Canadá operem comercialmente com rapidez e máxima agilidade.

e passarão a incluir a América Latina em suas responsabilidades, formando um cluster das Américas, permitindo que a América Latina e o Canadá operem comercialmente com rapidez e máxima agilidade. Joy Fan continuará liderando os negócios da empresa na China continental.

continuará liderando os negócios da empresa na China continental. MatthewGrowdon assumirá a liderança de uma região Ásia-Pacífico reestruturada, excluindo a China continental; além disso, a divisão de Varejo Global para Viagens, liderada por Olivier Dubos, responderá diretamente a Matthew.

Nadine, Tara, Amber, Joy e Matthew passarão a integrar a equipe executiva, respondendo diretamente a Stéphane. A empresa destaca que sua estratégia de relatórios externos permanecerá inalterada.

ATUALIZAÇÕES DA MARCA

Quem assumirá a liderança do portfólio de marcas da empresa será Jane Hertzmark Hudis, com o novo cargo de vice-presidente executiva e diretora de marca, respondendo diretamente a Stéphane. Sua nomeação reflete seu compromisso em fortalecer o valor de cada marca e sua habilidade comprovada de se conectar com consumidores globais diversos. Para otimizar processos, as marcas agora serão organizadas em clusters por categoria, facilitando a troca de práticas recomendadas, reduzindo barreiras, acelerando lançamentos e reforçando o foco no consumidor. Esses clusters serão liderados pelos seguintes executivos, que responderão diretamente a Jane:

Justin Boxford continuará liderando Estée Lauder e AERIN Beauty.

continuará liderando Estée Lauder e AERIN Beauty. Sandra Main será responsável pelo cluster de marcas de cuidados com a pele, que inclui La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin e Lab Series.

será responsável pelo cluster de marcas de cuidados com a pele, que inclui La Mer, Clinique, Origins, Dr.Jart+, Darphin e Lab Series. A ser designado: o cluster de marcas de maquiagem, composto por M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e GLAMGLOW, será liderado por um executivo que será nomeado posteriormente.

o cluster de marcas de maquiagem, composto por M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e GLAMGLOW, será liderado por um executivo que será nomeado posteriormente. Jo Dancey assumirá a liderança do cluster de fragrâncias lifestyle, abrangendo Jo Malone London, KILIAN PARIS e Editions de Parfums Frédéric Malle.

assumirá a liderança do cluster de fragrâncias lifestyle, abrangendo Jo Malone London, KILIAN PARIS e Editions de Parfums Frédéric Malle. Guillaume Jesel continuaráàfrente do cluster de marcas Couture, que inclui TOM FORD e BALMAIN Beauty.

continuaráàfrente do cluster de marcas Couture, que inclui TOM FORD e BALMAIN Beauty. Shane Wolf continuará liderando o cluster de marcas de cuidados capilares, incluindo AVEDA e Bumble and bumble.

Deborah Royer e Jesper Rasmussen continuarão liderando, respectivamente, Le Labo e DECIEM, respondendo diretamente a Stéphane.

ATUALIZAÇÕES FUNCIONAIS

A empresa também está promovendo uma transformação radical em sua abordagem de inovação, com o objetivo de lançar produtos bem-executados, alinhados às tendências, com rápida chegada ao mercado, atendendo diferentes subcategorias, benefícios e ocasiões de uso, além de faixas de preço com alto potencial de crescimento.

Como parte dessa iniciativa, as seguintes mudanças incluem:

Na nova posição de vice-presidente executivo e diretor de cadeia de valor, Roberto Canevari assumirá a liderança das áreas de Embalagem e Engenharia da empresa, além de continuar responsável pela Cadeia de Suprimentos Global, que inclui manufatura, distribuição, planejamento, gestão de fornecedores, qualidade, meio ambiente, Saúde e segurança, além das cadeias de valor por região e marca.

assumirá a liderança das áreas de Embalagem e Engenharia da empresa, além de continuar responsável pela Cadeia de Suprimentos Global, que inclui manufatura, distribuição, planejamento, gestão de fornecedores, qualidade, meio ambiente, Saúde e segurança, além das cadeias de valor por região e marca. Carl Haney, vice-presidente executivo de inovação global e pesquisa e desenvolvimento(R&D), está redefinindo seu papel para focar exclusivamente na promoção de inovações transformadoras em produtos, abrangendo toda a rede de P&D da empresa, incluindo a redução drástica do tempo necessário para levar novas inovações aos consumidores.

A empresa continuará ampliando suas parcerias externas em P&D e Cadeia de Valor para aumentar a eficiência, acessar expertise especializada e aprimorar a eficácia operacional como um todo.

Como já anunciado, após a aposentadoria de Michael O’Hare, vice-presidente executivo e diretor de recursos humanos, Michael Bowes foi nomeado vice-presidente executivo e diretor de pessoas da The Estée Lauder Companies. Nessa função, Michael terá como foco fortalecer e expandir a cultura organizacional de excelência da empresa, além de apoiar sua visão e objetivos de negócios por meio de iniciativas centradas nas pessoas.

Além disso, a empresa está em processo de recrutamento de novos talentos externos para cargos executivos, visando atender melhor seus consumidores globais nas áreas de Tecnologia e Análise de Dados e Marketing Digital.

Os seguintes membros da equipe executiva continuarão em suas funções:

Rashida La Lande, que ingressou na empresa em agosto de 2024 como vice-presidente executiva e general counsel, continuará liderando a estratégia jurídica, as práticas e as políticas da empresa em nível global, além de manter a responsabilidade pelo Escritório Global de Privacidade e pela Equipe Global de Segurança.

Na função de vice-presidente executivo e diretor financeiro,Akhil Shrivastava, que assumiu o cargo em novembro de 2024, continuará liderando as áreas de finanças globais, contabilidade, tributação, tesouraria, relações com investidores e desenvolvimento de novos negócios da empresa.

Meridith Webster, vice-presidente executiva de comunicação global e assuntos públicos, continuará liderando as estratégias de comunicação e relações institucionais da empresa, promovendo e protegendo seus interesses comerciais e sua reputação corporativa em nível global.

Em resumo, a equipe executiva de Stéphane será composta pelos seguintes líderes:

Michael Bowes , vice-presidente executivo e diretor de pessoas

, vice-presidente executivo e diretor de pessoas Roberto Canevari , vice-presidente executivo e diretor de cadeia de valor

, vice-presidente executivo e diretor de cadeia de valor Amber English , presidente de estratégia digital e on-line para as Américas

, presidente de estratégia digital e on-line para as Américas Joy Fan , presidente e CEO para a China

, presidente e CEO para a China Nadine Graf , presidente para a EMEA, Reino Unido e Irlanda e mercados emergentes

, presidente para a EMEA, Reino Unido e Irlanda e mercados emergentes Matthew Growdon, presidente para a APAC e varejo global para viagens

presidente para a APAC e varejo global para viagens Carl Haney , vice-presidente executivo de inovação global e pesquisa & desenvolvimento

, vice-presidente executivo de inovação global e pesquisa & desenvolvimento Jane Hertzmark Hudis , vice-presidente executiva e diretora de marca

, vice-presidente executiva e diretora de marca Rashida La Lande , vice-presidente executiva e general counsel

, vice-presidente executiva e general counsel Akhil Shrivastava , vice-presidente executivo e diretor financeiro

, vice-presidente executivo e diretor financeiro Tara Simon , presidente para as Américas

, presidente para as Américas Meridith Webster , vice-presidente executiva de comunicações globais e assuntos públicos

, vice-presidente executiva de comunicações globais e assuntos públicos A ser designado: diretor de marketing digital

A ser designado: diretor de tecnologia, dados e análise

Sobre as mudanças de liderança, Stéphane comentou: "Para alcançar as metas ambiciosas da iniciativa Beauty Reimagined, precisamos estar organizados de forma eficaz e eficiente, garantindo o máximo impacto. Essa combinação de talentos internos e externos reunirá um profundo conhecimento sobre nossas marcas, negócios e legado, além de trazer novas e inovadoras perspectivas. Essa nova estrutura organizacional aprimorará a comunicação, a responsabilidade, a colaboração e a autonomia em todos os níveis, tornando a empresa mais ágil e assertiva. Tenho total confiança na nova equipe executiva. Seu nível de colaboração, ousadia e compromisso será inigualável. Unidos como um só time, tenho certeza de que entregaremos resultados sustentáveis para todos os nossos stakeholders".

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações incluem aquelas relacionadasàvisão, aos planos e às expectativas para a nova estrutura de liderança, bem como as mencionadas nas diversas citações. Embora a empresa acredite que suas expectativas sejam baseadas em premissas razoáveis dentro do seu conhecimento sobre seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir significativamente. Fatores que podem levar a essas diferenças incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação e crescimento da lucratividade, a transição bem-sucedida da liderança e outros fatores descritos nos documentos arquivados pela empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas feitas neste documento ou em qualquer outro contexto.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, distribuidoras e vendedoras globais de produtos de alta qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, sendo referência em marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da empresa são comercializados em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, o portfólio de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

