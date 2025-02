Monroe Capital contrata Galen Fu como diretor de desenvolvimento de negócios e abre escritório na Austrália

A Monroe Capital LLC (“Monroe”) anunciou hoje que expandiu sua plataforma para a Austrália com a nomeação de Galen Fu como diretor de desenvolvimento de negócios. Fu ficará baseado no escritório da empresa em Sydney, Austrália, e será responsável por atendimento ao cliente e captação de capital em toda a Austrália.

Fu conta com mais de 14 anos de experiência em captação de capital, gerenciamento de portfólios e serviços financeiros na região Ásia-Pacífico. Antes de ir para a Monroe, foi diretor da equipe de Mercados de Capitais na Hines Investment Management, onde era responsável pelo desenvolvimento de negócios e relações com investidores em toda a Austrália. Anteriormente, ele desempenhou funções na MaxCap Investment Management (uma subsidiária da Apollo Global Management), Westpac Bank e ANZ Bank. Fu obteve seu bacharelado em Comércio e Economia pela Universidade de New South Wales.

“Temos inúmeros sócios limitados de longa data na Austrália e estamos ansiosos pelo nosso crescimento estratégico contínuo e expansão no país”, disse Zia Uddin, presidente da Monroe Capital. “Nos últimos, os investidores australianos demonstraram maior interesse e apreciação pela plataforma Monroe e pela classe de ativos de crédito privado. Temos uma ótima oportunidade de expandir nossa presença neste importante mercado."

“Estamos muito entusiasmados em trazer Galen para a equipe da Monroe Capital”, disse Alex Kim, chefe da Ásia da Monroe Capital. “Galen é um ótimo acréscimo para aumentar nossos esforços e demonstrar o comprometimento da Monroe Capital com a base de investidores e o mercado australiano. Sua experiência e relacionamentos fortalecerão o nosso compromisso com parceiros de negócios e investidores na região.”

Sobre a Monroe Capital

A Monroe Capital LLC (“Monroe”) é uma empresa com liderança em gestão de ativos, especializada em mercados de crédito privado em diversas estratégias, incluindo empréstimos diretos, financiamento de tecnologia, dívida de risco, crédito oportunista e estruturado, imobiliário e patrimônio. Desde 2004, a empresa oferece com sucesso soluções de capital aos clientes nos Estados Unidos e Canadá. A Monroe tem orgulho de ser uma parceira de valor agregado e fácil de usar para proprietários de empresas, gerentes e patrocinadores de private equity e independentes. A plataforma da Monroe oferece uma ampla seleção de produtos de investimento, tanto para investidores institucionais quanto para investidores de alto patrimônio líquido, com foco em gerar retornos “alfa” de alta qualidade, independentemente dos ciclos empresariais ou econômicos. A empresa está sediada em Chicago e mantém 11 escritórios em todos os Estados Unidos, Ásia e Austrália.

A Monroe foi reconhecida por seus parceiros e investidores com vários prêmios, incluindo a lista Founder-Friendly Investors de 2024; Private Debt Investor como o Credor de Mercado Médio Inferior da Década de 2023, Credor de Mercado Médio Inferior do Ano de 2023, gerente de CLO do Ano de 2023, Américas; Global M&A Network como o Credor de Mercado Médio Inferior do Ano de 2023, EUA; DealCatalyst como o Melhor Gerente de CLO do Ano de 2022; Korean Economic Daily como o Melhor Desempenho em Dívida Privada – Mid Cap de 2022; Creditflux como o Melhor Fundo de Empréstimo Direto dos EUA de 2021; e Pension Bridge como a Estratégia de Crédito Privado do Ano de 2020. Para mais informações e isenções de responsabilidade importantes, acesse www.monroecap.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Zia Uddin

Monroe Capital LLC

312-523-2374

zuddin@monroecap.com

Jeremy Milner

BackBay Communications

401-862-9422

jeremy.milner@backbaycommunications.com

Sophie Sophaon

SEC Newgate

+852 6112 7553

sophie.sophaon@secnewgate.hk