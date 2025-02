SLB OneSubsea firma contrato com Vår Energi para próximos desenvolvimentos submarinos na Noruega

A SLB (NYSE: SLB) anunciou um contrato entre sua joint venture OneSubsea™ e a Vår Energi para executar um considerável escopo de trabalho de sistemas de produção submarina (SPS). Esta concessão aproveita o contrato de parceria submarina estratégica existente entre as duas empresas para equipamentos submarinos padronizados, que dão suporte a diversos desenvolvimentos futuros de petróleo e gás na Plataforma Continental Norueguesa (NCS).

The two four-well equipment packages leverage SLB OneSubsea's standard, configurable subsea platform and will enable Vår Energi to fast-track subsea developments on the Norwegian Continental Shelf, significantly reducing time from final investment decisions to delivery across their project pipeline.

Sob este programa de compromisso prévio do SPS, o trabalho começa imediatamente para entregar dois pacotes de equipamentos. O primeiro pacote consiste em um SPS completo, incluindo quatro árvores submarinas verticais, cabeças de poços, modelos, coletores, umbilicais e todos os outros equipamentos associados do SPS, que após a entrega podem ser implantados com rapidez pela Vår Energi em qualquer campo em seu portfólio. O segundo pacote inclui a engenharia e aquisição de todos os componentes necessários para outro SPS de mesmo porte, permitindo uma redução do prazo de entrega para quaisquer desenvolvimentos subsequentes do projeto.

"A simplificação é a chave para liberar mais recursos, mais rápido, e este novo enfoque surge do forte compromisso de longo prazo da Vår Energi com nossas soluções padrão e configuráveis", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "Este é um passo significativo para nossa parceria, e somos gratos por nosso relacionamento aberto e colaborativo com a Vår, que agora leva a novas formas de agregar valor mútuo a ambas as empresas."

Os dois pacotes de equipamentos de quatro poços aproveitam a plataforma submarina padrão e configurável da SLB OneSubsea e irão permitir que a Vår Energi acelere desenvolvimentos submarinos na Plataforma Continental Norueguesa com a redução significativa do tempo desde as decisões finais de investimento até a entrega dos principais itens de seu projeto.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina que aproveita a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

