Sam Elbeck da ExaGrid reconhecido na prestigiosa lista de chefes de canal da CRN® de 2025

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção que inclui uma camada não voltada para a rede (criando uma lacuna de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a CRN®, uma marca da The Channel Company, elegeu Sam Elbeck, o vice-presidente de vendas e parceiros de canal das Américas da ExaGrid, para a prestigiosa lista de chefes de canal da CRN® de 2025, que reconhece os executivos de distribuição e fornecedores de TI que orientam a estratégia e definem a agenda do canal para suas empresas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250204792552/pt/

(Graphic: Business Wire)

“É uma honra ser escolhido para a lista Chefes de Canal e ser reconhecido com outros líderes de canal”, disse Sam Elbeck. “Nossa filosofia do canal é estar 100% empenhado no canal, trabalhando com a ExaGrid em todas as oportunidades. Trabalhamos em conjunto com o canal como se ele fosse uma extensão da ExaGrid. Nós nos esforçamos para ter a melhor reputação com o canal, pela honestidade, integridade, flexibilidade e facilidade de trabalho. Além disso, oferecemos altas margens e incentivos.”

A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores do mundo inteiro. Os programas da ExaGrid são projetados para serem fáceis de usar pelos parceiros, com suporte da equipe de vendas da ExaGrid e sem compromissos com metas. A ExaGrid é reconhecida por ter um sistema de armazenamento de backup em camadas que "simplesmente funciona". Não é supervendido nem subdimensionado e oferece a seus clientes o melhor suporte ao cliente da indústria de um engenheiro de suporte técnico de nível 2 designado que garante que os clientes dos parceiros sejam bem atendidos. A ExaGrid oferece aos seus parceiros revendedores um programa de registro para a proteção de contas e margens, além de incentivos SPIF.

A lista Chefes de Canal, lançada anualmente pela CRN, apresenta os principais líderes em todo o ecossistema de canais de TI que trabalham incansavelmente para garantir o sucesso mútuo com seus parceiros e clientes.

“Os homenageados deste ano exemplificam a dedicação, inovação e liderança que apoiam o sucesso do provedor de soluções e promovem o crescimento em todo o canal”, disse Jennifer Follett, vice-presidente, conteúdo dos EUA e editora executiva, CRN, na The Channel Company. “Cada um destes líderes excepcionais teve um impacto duradouro no canal ao defender parcerias e idealizar estratégias criativas que geram resultados. Eles atingiram um nível de excelência no canal e estamos gratos por reconhecer suas conquistas de destaque.”

A lista de Chefes de Canal de 2025 da CRN será apresentada na edição impressa de fevereiro de 2025 da CRN® Magazine e on-line em www.CRN.com/ChannelChiefs.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é a líder global em crescimento de canal para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais, com marcas de mídia de qualidade, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e público. A TCC é uma empresa de portfólio de fundos de investimento administrados pela EagleTree Capital, uma empresa de capital privado com sede na cidade de Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

Siga a The Channel Company:LinkedIn, X e Facebook.

© 2025The Channel Company, Inc. CRN é uma marca registrada da The Channel Company, Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250204792552/pt/

Contato da The Channel Company:

Kristin DaSilva

The Channel Company

kdasilva@thechannelcompany.com

Contato da ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com