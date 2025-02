Barbara Corcoran, renomada investidora do programa Shark Tank, será a principal palestrante da Kinexions 2025

A Kinaxis®(TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje Barbara Corcoran como a principal palestrante celebridade da Kinexions 2025, sua conferência anual da comunidade da cadeia de suprimentos que será realizada em Austin, Texas (EUA), de 31 de março a 2 de abril.

Corcoran é a fundadora do The Corcoran Group e produtora executiva e “tubarão” do programa de televisão Shark Tank da ABC, vencedor de cinco prêmios Emmy, no qual ela investiu em centenas de empresas até o momento. Com seu pensamento inovador e original, ela continua transformando as empresas do Shark Tank em histórias de sucesso todos os dias. Corcoran compartilhará com as pessoas participantes da conferência sua metodologia de liderança e as lições aprendidas sobre como se adaptar rapidamente e transformar cada obstáculo em uma oportunidade, uma mensagem que repercutirá entre todo mundo que está lidando com níveis sem precedentes de mudanças e interrupções em suas cadeias de suprimentos.

“Barbara Corcoran inspirou milhões de empreendedores e lhes deu as ferramentas para criar negócios bem-sucedidos e navegar pelas mudanças para obter valor a longo prazo”, disseAndrew Bell, diretor de Produtos da Kinaxis. “Estamos muito animados em recebê-la no palco principal e compartilhar seus insights com nossa comunidade de líderes inovadores da cadeia de suprimentos.”

A Kinexions 2025 é possível graças aos seus patrocinadores platina Scott Sheldon, Capgemini e Accenture, e aos patrocinadores ouro 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud e Spinnaker SCA. As inscrições para a Kinexions 2025 estão abertas em www.kinexions.com.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

