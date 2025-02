Duck Creek Technologies Lança Payments Marketplace e Nova Integração Total com a Paymentus

BOSTON, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies , fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou o lançamento do seu Payments Marketplace, um ecossistema abrangente de pagamentos criado para a indústria global de seguros. O Duck Creek Payments Marketplace oferece integração perfeita com provedores de pagamento confiáveis e gerenciamento total de pagamentos para operadoras. Duck Creek anuncia parceria significativa com a Paymentus, (NYSE: PAY), provedora líder de soluções de pagamento digital para o nosso mercado para facilitar a integração. Essa parceria traz bilhões em volume de pagamentos para o Payments Marketplace. Juntas, a Duck Creek e a Paymentus irão atender várias seguradoras globais Top 10, bem como grandes seguradoras regionais como clientes.

Utilizando o Duck Creek Payments Orchestrator, o Payments Marketplace acelera os cronogramas de integração de pagamentos para apenas uma a duas semanas - uma melhoria significativa em relação aos nove a 18 meses normalmente necessários para integrações diretas. O processo de integração utiliza o Duck Creek Payments Orchestrator, oferecendo conectividade rápida às operadoras sem exigir anos de preparação para a orquestração. O Duck Creek Payments Orchestrator conecta seguradoras a tecnologias e provedores globais de pagamento, oferecendo suporte a cobranças e pagamentos, independentemente da infraestrutura de TI existente.

“A Duck Creek continua a inovar com o lançamento do nosso Payments Marketplace, que representa um grande avanço na tecnologia de seguros e oferece processamento de pagamentos focados na segurança e contínuos para as operadoras e seus clientes”, disse Allan Lacoste, Diretor de Pagamentos da Duck Creek Technologies. “Por meio de parcerias estratégicas com líderes do setor, como a Paymentus, estamos criando um ecossistema robusto que capacita as operadoras com pagamentos flexíveis e confiáveis.”

As operadoras se beneficiam das atualizações contínuas, redundância robusta e experiências aprimoradas do cliente. O Payments Marketplace prioriza as melhores práticas, certificações e um processo completo de verificação para todos os parceiros. Isso inclui a adesão a padrões de segurança rigorosos e compatibilidade perfeita com os principais sistemas SaaS da Duck Creek.

“Por meio da nossa parceria com a Duck Creek, podemos oferecer nossas melhores soluções de faturamento e pagamento eletrônico para uma base de clientes maior e mais global”, disse Jerry Portocalis, Diretor Comercial da Paymentus Holdings, Inc. “Juntas, alcançaremos nosso objetivo comum de simplificar os pagamentos para as operadoras e ajudá-las a oferecer as melhores experiências aos clientes.”

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X . ?

Contato com a Mídia:?

Marianne Dempsey/Tara Stred?

duckcreek@threeringsinc.com ?

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9352852)