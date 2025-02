VT Soluções ajuda clientes a economizar R$120 milhões

Em 2024, a VT Soluções, por meio de seus serviços, ajudou os clientes a economizar 120 milhões de reais. Os resultados, segundo Luana Moreira, Gerente Comercial da VT, refletem as soluções propostas pela empresa, que atendem às necessidades dos clientes, identificando e reduzindo ineficiências.

“Essa economia é fruto da combinação de tecnologia, análise de dados e práticas inteligentes de gestão, proporcionando não apenas redução de custos, mas também mais recursos para serem investidos em outras áreas”, explica.

A profissional afirma que a economia inteligente dentro de uma empresa permite que o setor de RH otimize os recursos sem comprometer a qualidade da operação. “Isso é essencial para manter a competitividade, pois os custos relacionados a benefícios, recrutamento e retenção podem ser significativos”, pontua Luana. “Uma gestão eficiente ajuda o RH a criar um ambiente de trabalho mais sustentável e atrativo para os colaboradores”, completa.

Além disso, a especialista também ressalta que um bom setor de RH precisa demonstrar valor estratégico. Dessa forma, a gestão do vale-transporte ajuda a equilibrar esses objetivos e mostra que o setor não é apenas um centro de custos, mas um gerador de eficiência e sustentabilidade financeira para a empresa.

Análise de dados como tendência

Dentre as tendências de RH para 2025, a VT Soluções destaca a análise de dados. De uma maneira prática, Luana explica que essa abordagem permite identificar padrões, prever tendências e tomar decisões baseadas em evidências.

“No contexto de eficiência financeira, o uso de dados ajuda o RH a detectar áreas de desperdício, medir o impacto dos programas implementados e criar estratégias mais assertivas para a alocação de recursos, garantindo alinhamento com os objetivos corporativos”, exemplifica.

De acordo com a profissional, uma gestão estratégica de benefícios possibilita ajustar os programas às verdadeiras demandas dos funcionários, eliminando desperdícios com vantagens pouco utilizadas. No caso do vale-transporte, “uma gestão eficiente pode evitar custos desnecessários, como a concessão de valores acima do necessário ou para colaboradores que não utilizam o benefício regularmente”.

Otimização eficiente de recursos

Os gestores precisam atuar como facilitadores e tomadores de decisão estratégica, fornecendo suporte ao RH na definição de prioridades e em situações de mudanças. “Além disso, é fundamental que liderem pelo exemplo, promovendo uma cultura de responsabilidade financeira e apoiando iniciativas de otimização”, ressalta.

Já em relação às estratégias que podem ser adotadas pelos setores de RH para otimizar recursos sem comprometer a experiência dos funcionários, Luana resume quatro pontos fundamentais:

Implementar tecnologias de gestão, como sistemas de folha de pagamento e plataformas de benefícios personalizados;

Revisar e negociar contratos com fornecedores de serviços;

Focar em benefícios que abram mais oportunidades de crescimento aos colaboradores, como auxílio para estudo, incentivo a educação continuada, entre outros;

Investir em programas de bem-estar que gerem impactos positivos no longo prazo, reduzindo custos com saúde e absenteísmo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vtsolucoes.com.br/