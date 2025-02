Empresa lança série de Webinars gratuitos sobre lubrificação

Os eventos abordarão temas como manutenção de automóveis, motocicletas e veículos pesados, práticas para aumentar a durabilidade dos equipamentos e soluções que promovem a sustentabilidade. As sessões serão conduzidas por especialistas da Gulf Oil Brasil e são voltadas tanto para consumidores quanto para profissionais do setor, como mecânicos, vendedores e distribuidores.

O webinar inaugural acontece no dia 14 de fevereiro, com o tema Novas Tendências e Tecnologias do Setor de Lubrificantes e abordará tópicos como: diferenças entre bases lubrificantes (mineral, semissintética e sintética), seleção adequada de viscosidade e níveis de desempenho.

O evento será realizado online em dois horários: das 9h às 11h e das 14.30h às 16.30h, para maior conveniência dos participantes. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail treinamento@gulfoilbrasil.com, informando nome completo, empresa (se aplicável) e horário desejado. Ao final, será emitido certificado de conclusão.

Com os Gulf LUBinars, a Gulf Oil Brasil busca apoiar a capacitação de profissionais e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento do setor automotivo e para o avanço de práticas de mobilidade sustentável e um futuro mais eficiente e responsável.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/