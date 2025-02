Michael Bowes nomeado vice-presidente executivo e diretor de pessoas da The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a nomeação de Michael Bowes como vice-presidente executivo e diretor de pessoas, em vigor a partir de 1.º de abril de 2025, reportando diretamente ao presidente e CEO, Stéphane de La Faverie. Sendo o primeiro executivo da empresa a deter o título de diretor de pessoas, Michael supervisionará todas as áreas de Recursos Humanos Globais, incluindo gestão de talentos, desenvolvimento de carreira e design organizacional, e, com uma mentalidade focada nas pessoas, impulsionará a organização concentrando-se em construir uma cultura contínua.

"Michael é um líder dinâmico com uma paixão profunda por pessoas e cultura", afirmou Stéphane. "Sua visão estratégica, seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e sua habilidade de promover a colaboração na nossa organização global o torna o líder ideal para moldar o futuro do nosso local de trabalho. A promoção do Michael a vice-presidente executivo e diretor de pessoas reflete seu histórico excepcional e seu compromisso inabalável em fazer da ELC um lugar onde todos os funcionários podem prosperar, inovar e crescer".

Michael começou a trabalhar na ELC em 2015 e liderou a aquisição global de talentos, bem como a gestão de talentos de ponta a ponta na organização, incluindo gestão de talentos executivos, desenvolvimento de talentos e aprendizagem e desenvolvimento empresarial. Ele e sua equipe implementaram com sucesso um novo mercado de talentos internos, pesquisas de opinião dos funcionários e programas de desenvolvimento de liderança. Seu compromisso quanto a apoiar o crescimento individual e promover uma cultura inclusiva é evidente no seu trabalho com vários programas e iniciativas de mentoria.

Nesse tempo na empresa, Michael tem demonstrado pessoalmente esse compromisso através de programas de patrocínio, incluindo o From Every Chair e o Leading with High Touch, estando ativo no programa Reverse Mentor e promovendo oportunidades e o desenvolvimento de muitos membros de equipe dentro de RH. Sua liderança fortalece o compromisso da ELC de promover um lugar de trabalho ágil, colaborativo e conectado.

Antes de começar a trabalhar na ELC, Michael foi diretor-presidente de pesquisa executiva da Karen Harvey Consulting. Ele também ocupou cargos seniores de gestão de talentos e parceria empresarial de RH em importantes organizações comerciais, incluindo Coach, Nike, Tommy Hilfiger, Cole Haan e Saks Fifth Avenue.

Michael sucede a Michael O’Hare, vice-presidente executivo e diretor de recursos humanos, que anunciou sua aposentadoria e deixará o cargo em 1.º de abril de 2025. Nos próximos meses, Michael trabalhará em estreita colaboração com Michael O’Hare para garantir uma transição perfeita.

Nota de advertência sobre as declarações prospectivas

As declarações neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem aquelas nas várias citações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas sejam baseadas em suposições razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas da Empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação de lucro e crescimento da Empresa; a transição bem sucedida da sua liderança; e outros fatores descritos nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas feitas aqui ou de outra forma.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, distribuidoras e vendedoras de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos de alta qualidade, sendo uma guardiã de marcas de luxo e prestígio globalmente. Os produtos da Empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob nomes de marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

