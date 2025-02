Moda infantojuvenil valoriza diversidade e sustentabilidade

Segundo estudo do Inteligência de Mercado (IEMI) - Mercado Potencial de Moda Infantil e Bebê no Brasil 2024, a produção de roupas infantis e de bebê no Brasil bateu 1,1 bilhão de peças. As importações atingiram índices expressivos: subiram 15,7%, superando 145 milhões de peças. Com isso, a participação das roupas de fora no mercado interno passou dos 11%. Só em 2023, o mercado de moda infantil no Brasil movimentou mais de R$ 31 bilhões.

Com o cenário infantojuvenil mais aquecido, especialistas acreditam que questões como diversidade, inclusão e sustentabilidade tendem a crescer e ganhar mais espaço nas coleções. “O processo de sustentabilidade, por exemplo, já começa desde as tecelagens, adaptando todas as fases de fabricação dos tecidos para evitar o impacto na natureza e também para não deixar resíduos. O mercado infantil tem mudado muito nos últimos anos, todo ecossistema está se moldando às novas necessidades e demandas da sociedade. Em breve estes temas não serão mais tratados como um diferencial da marca, eles farão parte do seu posicionamento”, afirma Kátia Duarte, Coolhunter e Founder do Pop Pop.

Aliado a isso, é inegável o poder das redes sociais em influenciar as tendências do mercado. “Depois da globalização, não existem mais barreiras para as tendências e muito menos para atrair o interesse de diferentes consumidores. A geração alpha (nascidos entre 2010-2025) tem sido influenciada pelos “looks” dos influenciadores e este comportamento acaba sendo refletido na moda, seja pelas collabs, pelo uso dos personagens, pelos dupes (imitações). Os lojistas e fabricantes precisam estar atualizados para não perder o timing e aproveitar o que hoje já chamamos de microtendências”, ressalta Duarte.

Segundo a especialista, em 2025 as principais tendências de moda infantojuvenil serão “super comerciais” e vão valorizar o estilo único de cada criança ou jovem. As marcas estão investindo em coleções mais assertivas e que tenham conexão com o seu público. O setor aposta em tecidos naturais e peças com aspecto clean que valorizam o conforto e deixam a modernidade a cargo da modelagem e muita referência do mar - estilo náutico - e das praias - estilo praiano e descontraído.

Arena do Conhecimento

Duarte será palestrante pela quarta vez da Arena do Conhecimento, um espaço dedicado a apresentações e debates sobre as novidades e tendências do setor, durante a FIT 0/16 e a Pueri Expo, que serão realizadas entre os dias 27 e 29 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. “Sou especialista em moda infantil e trabalho como pesquisadora, por isso sempre apresento nas palestras que faço para empresários e profissionais do setor as principais tendências de comportamento, consumo e moda. A Arena do Conhecimento tem um papel importante para o evento, afinal muito lojista chega nas feiras sem conhecer as tendências e isso pode ser um empecilho para uma compra assertiva. Por isso eu crio todo o conteúdo da palestra para que ele sinta-se preparado para fazer bons negócios”, ressalta.

Serviço:

FIT 0/16 e Pueri Expo

Data: 27 a 29 de abril de 2025

Horário: 10h às 19h

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo – SP.

Website: http://www.fit016.com.br