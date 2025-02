Crescimento do setor de beleza reforça demanda por gestão

O setor de beleza no Brasil continua em franca expansão. De janeiro a setembro de 2023, foram registrados mais de 143 mil novos microempreendedores individuais (MEIs) no ramo, uma média de 524 aberturas diárias, segundo levantamento do Sebrae. Esse crescimento reflete a resiliência e o dinamismo do mercado de beleza, que se mantém aquecido mesmo diante de desafios econômicos.

Com consumidores cada vez mais exigentes e conectados, o mercado exige que empreendedores adotem estratégias eficientes de gestão e administração. Para aqueles que já possuem um negócio ou desejam ingressar nesse segmento, ter um planejamento estruturado é essencial para garantir não apenas a abertura da empresa, mas também sua longevidade e crescimento sustentável.

A importância da gestão no mercado da beleza

Flávia Linhares, tecnóloga em Recursos Humanos com MBA em coaching, gestão de pessoas e especializada na gestão de negócios do segmento da beleza, destaca a importância de uma administração estratégica para o sucesso nos empreendimentos do setor. "Uma administração eficaz envolve planejamento financeiro, gestão de equipe e foco na satisfação do cliente. No setor de beleza, onde a concorrência é acirrada, esses elementos são cruciais para se destacar e garantir a sustentabilidade do negócio", afirma.

Para empreendedores do setor, um dos principais desafios é a gestão financeira. Saber precificar corretamente os serviços, controlar custos e evitar desperdícios são aspectos essenciais para manter a rentabilidade. "Muitos negócios da beleza fecham nos primeiros anos, porque os proprietários não fazem uma boa gestão financeira. Ter um controle de caixa adequado e um planejamento estratégico ajuda a manter a saúde financeira do empreendimento", alerta Flávia.

Capacitação e inovação como diferenciais

Além da gestão financeira, a capacitação constante dos profissionais da beleza é um dos diferenciais competitivos. "Investir no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais da equipe não só melhora a qualidade dos serviços prestados, mas também aumenta a motivação e retenção dos talentos", observa Flávia. Em um mercado tão dinâmico, quem investe na qualificação da equipe consegue oferecer experiências diferenciadas e conquistar a fidelidade dos clientes.

A inovação também se tornou um fator determinante no setor da beleza. Com o avanço das redes sociais e o aumento da digitalização dos serviços, empreendedores precisam estar atentos às novas tendências. "O setor de beleza está em constante evolução. Empreendedores que buscam inovação e estão atentos às preferências dos clientes tendem a se destacar e conquistar uma fatia maior do mercado", conclui Flávia. A implementação de novas tecnologias, como sistemas de agendamento online e atendimento digitalizado, pode ser um grande diferencial competitivo para os estabelecimentos.

Planejamento e crescimento Sustentável

O crescimento do setor de beleza traz oportunidades, mas também exige planejamento. Abrir um salão de beleza, uma clínica de estética ou um espaço de bem-estar requer uma análise detalhada do mercado, definição de público-alvo e elaboração de um plano de negócios eficiente. "Muitas vezes, os empreendedores entram no mercado sem um planejamento adequado e acabam enfrentando dificuldades para se manter", explica Flávia Linhares.

Para Flávia, outro fator que contribui para a expansão são os novos modelos de negócio, como os serviços personalizados, atendimento a domicílio e a valorização de experiências exclusivas. Pequenos empreendedores também encontram oportunidades na oferta de nichos específicos, como tratamentos naturais, técnicas especializadas e atendimento personalizado.