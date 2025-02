ABIMAQ e outras entidades discutem investimento da Petrobras no Fórum de Energia

A ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas , em parceria com o IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, a ABEMI- Associação Brasileira de Engenharia Industrial e a FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, vai debater, no próximo dia 04 de fevereiro, no Rio , em evento com a Petrobras, o programa de investimentos do Plano de Negócios Petrobras 2025-2029.

No Evento, que contará com a participação da Presidente, Magda Chambriard e da Diretora de Engenharia Renata Baruzzi, da Petrobras, a Abimaq será representada pelo presidente executivo José Velloso, a Abemi por seu presidente Joaquim Maia, o IBP pelo presidente Roberto Ardenghy e a Firjan, pelo vice-presidente Raul Sanson.

De acordo com Velloso, trata-se de iniciativa da maior relevância, pois caracteriza uma nova forma de relacionamento da Petrobras com a indústria brasileira de bens e serviços.

Além de apresentação da Petrobras e das entidades representativas da indústria, haverá também uma rodada de negócios onde as empresas poderão manter contato direto com a área de qualificação, cadastramento e compras da Petrobras.

