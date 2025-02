Sinfonia de Brilhos: As duas feiras de joias do HKTDC estão programadas para março de 2025

Organizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC, Hong Kong Trade Development Council), a 41aFeira Internacional de Joias de Hong Kong do HKTDC e a 11aFeira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong do HKTDC, retornarão em março de 2025 ao Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong e ao AsiaWorld-Expo, respectivamente. Com o tema Sinfonia de Brilhos, espera-se que as duas feiras de joias reúnam mais de 4.000 expositores do mundo todo, que exibirão joias acabadas, pedras soltas e matérias-primas.

Hong Kong International Jewellery Show and Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show (Photo: Business Wire)

Feira física Click2Match Feira Internacional de Joias de Hong Kong do HKTDC 4 a 8 de março de 2025 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong 23 de fevereiro a 13 de março de 2025 Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong do HKTDC 2 a 6 de março de 2025 no AsiaWorld-Expo

A Feira Internacional de Joias de Hong Kong contará com áreas temáticas, incluindo o Salão do Extraordinário e o Salão da Fama. O Salão do Extraordinário exibirá coleções de alto padrão montadas com diamantes deslumbrantes, pedras preciosas, jadeítas e pérolas de expositores renomados como Dehres, On Tung e Lili Jewelry. O Salão da Fama contará com uma exposição notável de marcas internacionais, como Giorgio Visconti da Itália, Lao Feng Xiang da China continental e Cheté de Hong Kong.

Além das aclamadas áreas, a nova área de produtos Joias em Ouro estreará com designs inovadores e artesanatos requintados em ouro.

Com base nesse espírito de criatividade, a Competição de Design de Joias de Hong Kong convida designers talentosos a explorar o tema Brilho Duradouro. Espera-se que as criações cativem e inspirem admiração através de seu brilho e esplendor, transcendendo a passagem do tempo. A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá na Feira Internacional de Joias, onde as peças vencedoras serão exibidas.

Enquanto isso, a Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong exibirá seleções excepcionais de diamantes, pérolas e pedras preciosas de qualidade, junto com matérias-primas para joias de várias origens. O Salão de Diamantes Finos apresentará diamantes enormes de grandes quilates, a área Tesouros da Natureza exibirá coleções deslumbrantes de rubis, esmeraldas e safiras, e a área Tesouros do Oceano encantará os compradores com pérolas naturais.

As feiras também oferecerão um programa completo com desfile de joias, seminários, fóruns para compradores e eventos de networking, levando o conhecimento das tendências do mercado aos atuantes do setor.

