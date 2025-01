LLYC Venturing alia-se à Keybe.ai reforçando soluções de IA

A LLYC, por meio da sua iniciativa de corporate venturing LLYC Venturing, assinou uma aliança estratégica com a Keybe.ai. A startup de origem colombiana oferece uma plataforma integral de vendas e marketing alimentada por inteligência artificial que transforma e fortalece a maneira como as marcas se relacionam com os seus públicos. O acordo permite que a LLYC integre uma solução que otimiza a eficiência das equipes comerciais dos seus clientes, aumenta as taxas de conversão e oferece experiências personalizadas para se diferenciar nos resultados do negócio.



Com esta aliança, os clientes da LLYC poderão acessar recursos avançados para gerenciar as suas comunicações O2O (one to one) de maneira inovadora e efetiva. A integração permite uma nova forma de consumir e gerenciar conteúdos, com processos mais simples e fluidos, que utilizam linguagem natural, conseguindo reforçar a experiência do cliente com a marca. O acordo resultará em um aumento de engagement, maiores taxas de conversão e um impacto direto nas vendas.



“Ao combinar estas ferramentas com a sólida oferta global da LLYC em Marketing e Corporate Affairs, oferecemos uma solução E2E (end-to-end) que otimiza cada etapa do ciclo de vida do cliente. Desde o desenvolvimento da estratégia até a sua implementação, esta aliança garante uma abordagem eficiente e personalizada, que não apenas transforma a maneira como as marcas interagem com os seus públicos, como também garante resultados tangíveis em termos de crescimento e fidelização”, afirma Ibo Sanz, Diretor Geral da LLYC Venturing.



Da sua parte, Daniel Agudelo, CEO da Keybe.ai, destaca: “Hoje, estamos estabelecendo um antes e um depois no mundo da inteligência artificial aplicada ao marketing e à comunicação. Essa união com a LLYC, que compartilha da nossa curiosidade em descobrir novas possibilidades, tem o propósito de transformar a maneira como as marcas se conectam com as pessoas. Esta aliança não é apenas uma união de capacidades, é um compromisso para liberar o verdadeiro potencial de milhares de pessoas que utilizarão o que vamos construir. Juntos vamos redefinir as regras do jogo, elevando a personalização, a criatividade, a influência e a inovação a níveis nunca antes imaginados. Este é o começo de algo extraordinário”.



A principal ferramenta da Keybe.ai é a BIKY, a primeira vendedora IA criada para impulsionar as equipes comerciais das marcas, com uma precisão nas informações superior a 99% e um aumento de até três vezes nas taxas de conversão e crescimento. Com a capacidade de falar e interpretar mais de 180 idiomas, Biky conta, em seu núcleo, com o KB: SMARTCHAT, um chat inteligente que centraliza as interações com clientes de diversos canais em um único lugar, facilitando o atendimento omnichannel e personalizado. Também oferece uma Customer Data Platform, que centraliza os dados dos clientes, permitindo segmentações precisas para campanhas de marketing.



O acordo com a Keybe.ai reforça o compromisso da LLYC de oferecer aos seus clientes soluções inovadoras que combinam criatividade, influência e inovação para liderar em um ambiente empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo.

Sobre a LLYC Venturing

A LLYC Venturing é uma iniciativa de corporate venturing liderada pela LLYC para investir em startups de comunicação com base tecnológica em etapas iniciais.

A LLYC é a empresa global de Marketing e Corporate Affairs que, ao atuar como parceira em criatividade, influência e inovação, aumenta e protege o valor dos negócios dos seus clientes, transformando cada dia em uma oportunidade para fortalecer as suas marcas.

Fundada em 1995, a LLYC está presente nos seguintes países: Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Bruxelas, Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madri e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York, San Diego e Washington DC, Grand Rapids, Detroit, St.Louis e Phoenix), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana.

Website: https://www.llycventuring.com/br/