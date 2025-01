Bahia: Contur apresenta balanço anual positivo de 2024

O Conselho Estadual de Turismo da Bahia (Contur-BA) divulgou o balanço anual de 2024, em dezembro do ano passado. Os números são positivos nas 13 zonas turísticas do estado.

Na ocasião, o presidente do órgão e secretário de Estado de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, destacou o crescente aumento, acima da média nacional, de viagens para a Bahia. Segundo ele, o estado é o mais procurado do Nordeste por turistas estrangeiros.

O Contur-BA apresentou dados da Polícia Federal e do Ministério do Turismo que apontam que mais de 40% dos visitantes estrangeiros que procuram destinos nordestinos começam os passeios pela Bahia.

O órgão também informou que, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 8,9 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos baianos, o maior número entre os terminais de transporte aéreo das regiões Norte e Nordeste.

Felipe Oliveira Pedreira, da empresa de transfer e passeios Bahia Terra Turismo, celebra os índices positivos apresentados pelo Contur-BA. “O balanço de 2024 eleva as expectativas para o trade turístico da Bahia em 2025. Esperamos que os números sejam ainda maiores este ano. O calendário está ótimo para o cenário turístico”.

Pedreira afirma que o cenário positivo representa um aumento significativo da demanda turística em Salvador e em todo estado da Bahia, seja para destinos já bastante visitados, como Morro de São Paulo na Ilha de Tinharé, ou para o litoral norte de Salvador com seus resorts all inclusive.

O empresário lembra a importância dos serviços receptivos e de passeios nesse cenário. “Uma vez que o turista está em Salvador, são os guias de receptivos locais que apresentam a cidade e todos seus roteiros turísticos. O segmento busca atender a alta demanda com qualidade, isto inclui a qualificação da mão de obra, ampliando e intensificando os treinamentos dos profissionais”.

Para Pedreira, os dados indicam que o estado tem seu papel na diversidade turística do país e que esta é a razão de seu potencial. “A Bahia é um estado muito diversificado, com variedade nas opções de praias em um litoral enorme com mais de 900 km de extensão, além de muitas opções de trilhas, montanhas e cachoeiras na Chapada Diamantina”.

Outro dado da Anac, anunciado pelo Contur-BA, aponta que de janeiro a outubro de 2024, os voos para a Bahia tiveram taxa de ocupação superior a 80%. Em outubro do ano passado, o acesso de turistas europeus ao estado foi ampliado com a inauguração de voos diretos entre Paris e Salvador.

Para mais informações, basta acessar: bahiaterra.com/