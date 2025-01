FICO: Principalidade bancária começa pela cultura organizacional

Principalidade bancária — quando uma instituição financeira se torna a principal referência para o cliente — é um dos grandes desafios competitivos enfrentados pelo mercado. Com a concorrência mais acirrada, conquistar o status de parceiro financeiro principal passa por três pilares: tecnologia, inteligência de dados e cultura organizacional. Associados, esses fatores geram uma experiência personalizada e centrada nas demandas e necessidades do cliente.

Uma infraestrutura tecnológica robusta e pensada para integrar o ecossistema financeiro é o ponto de partida para fazer com que a principalidade seja alcançada, especialmente quando falamos dos bancos chamados “tradicionais”.

Para oferecer uma experiência fluida e centralizada, os sistemas precisam conversar e interagir com novas tecnologias. Há um desafio muito grande em manter o legado ativo e adaptar-se às novas tecnologias habilitadoras de transformações futuras. Essa convergência permite a criação de uma visão única do cliente e facilita a implementação de soluções mais modernas e eficazes.

Munidas de informações, as plataformas de decisão operam com agilidade e robustez de dados, uma vez que os dados estão alocados de forma segura e precisa, o que garante a capacidade de oferecer serviços personalizados e focados nas necessidades individuais.

Coletar, estruturar e analisar os dados oferece aos bancos, especialmente aos que utilizam ferramentas de IA, conhecimentos abrangentes e, ao mesmo tempo, específicos de cada cliente para identificar padrões e tendências, prevendo necessidades e melhorando a experiência do cliente.

Alinhadoàrevolução tecnológica está a cultura organizacional e com ela toda atenção voltadaàcentralidade do cliente. Novas gerações, com novas demandas estão chegando ao mercado e adaptar-se às suas necessidades é vital! Tão importante quanto programas e plataformas que conversem entre si e permitam obter informações que contribuam para a principalidade dos serviços, está o engajamento dos colaboradores nessa política de hiperpersonalização.

Contudo, para que seja eficiente, a capacitação contínua da equipe é um ponto de bastante atenção. A adaptação a essas ferramentas melhora a eficiência operacional e cria um ambiente de inovação constante, portanto, o uso da inteligência de dados aumenta o volume de informações disponíveis aos bancos, que podem entender melhor seus clientes de maneira rápida e precisa.

Um time preparado, treinado e adaptado às novas práticas, e que coloque o cliente no centro da estratégia, é o que fará a diferença do uso das plataformas e dos dados obtidos a partir desse relacionamento construído e alimentado ao longo do tempo.

Entregar valoràexperiência do cliente e unir tecnologia, inteligência artificial, hiperpersonalização combinada ao olhar humano, atento e treinado para extrair e oferecer boas vivências, torna a principalidade bancária um ativo de diferencial competitivo com um alto grau de entendimento do cliente.

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

