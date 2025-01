Certificações de segurança cibernética ajudam empresas B2B

O Brasil é o segundo país das Américas mais comprometido com a Agenda Global de Segurança Cibernética da União Internacional de Telecomunicações (UIT), de acordo com a quinta edição do Índice Global de Segurança Cibernética 2024, publicada em setembro.

A Agenda abarca as “capacidades desenvolvidas no tocante às medidas legais”, “técnicas e procedimentais”, “estruturas organizacionais (governança)”, “capacitação e conscientização” e “cooperação internacional”, conforme publicação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Trata-se de um avanço. Em 2018 o Brasil foi classificado como o sexto país nas Américas mais comprometido com a Agenda e, em 2021, como terceiro. Um estudo recente da NordVPN também apontou uma melhoria das práticas de segurança digital no país. Segundo os dados, repercutidos pelo IT Forum, o Brasil subiu da sétima para a sexta posição no ranking global de conhecimento sobre cibersegurança e privacidade on-line.

Nesse panorama, Renato Ferraz, CEO da EASYB2B - empresa que atua com SaaS (Software as a Service, soluções tecnológicas como serviço) -, chama a atenção para a importância das certificações de segurança cibernética, como a Security Scorecard, para elevar padrões de confiança e resiliência operacional em cadeias de suprimentos B2B.

Segundo dados do Google, o setor B2B cresceu no último ano: quase metade (47%) dos empresários declararam destinar mais de 20% dos investimentos mensais de seus negócios para contratações de serviços de terceiros. Esse é um número 25% maior do que o registrado no ano anterior.

Visão objetiva e padronizada

Para Ferraz, a certificação Security Scorecard é uma ferramenta de avaliação de segurança cibernética que analisa continuamente o desempenho de empresas em várias dimensões de segurança, como exposição a vulnerabilidades, práticas de segurança e proteção de dados.

“Certificações de segurança cibernética, como a Security Scorecard, são importantes porque fornecem uma visão objetiva e padronizada da postura de segurança de uma organização, permitindo que parceiros e clientes tenham confiança em seus processos e sistemas”, afirma.

Segundo Ferraz, certificações como essa ajudam a criar um padrão comum de avaliação de segurança cibernética entre parceiros B2B porque utilizam métricas universais e auditáveis para avaliar a segurança.

“Isso facilita a comunicação entre parceiros B2B ao estabelecer critérios objetivos e compartilhados para identificar riscos, alinhar expectativas e mitigar vulnerabilidades de forma colaborativa”, explica.

Identificação de pontos fracos

O CEO da EASYB2B observa que certificações como a Security Scorecard ajudam a prevenir interrupções operacionais causadas por incidentes cibernéticos nos parceiros da cadeia de suprimentos. “Essas certificações ajudam a identificar pontos fracos na segurança antes que eles se transformem em incidentes graves”.

Além disso, acrescenta Ferraz, promovem uma postura proativa de gerenciamento de riscos, garantindo que parceiros estejam alinhados com padrões de segurança rigorosos e prontos para mitigar ameaças que poderiam interromper operações críticas.

Análise pode impactar a tomada de decisões estratégicas

Na visão de Ferraz, empresas que priorizam a segurança cibernética se tornam parceiros estratégicos mais confiáveis.

“Certificações como a Security Scorecard fornecem dados que suportam decisões baseadas em riscos reais, ajudando a selecionar fornecedores que compartilham os mesmos valores em termos de segurança e resiliência operacional, fortalecendo relações de longo prazo”, afirma.

Apesar disso, o CEO da EASYB2B destaca que implementar e manter certificações de segurança cibernética nas cadeias de suprimento pode trazer determinados desafios. Segundo Ferraz, os principais desafios incluem:

Monitoramento contínuo das práticas de segurança em um ambiente dinâmico;

Alinhamento entre diferentes partes da cadeia, que podem ter níveis variados de maturidade em segurança;

Investimentos constantes em tecnologia, treinamento e processos para atender aos requisitos das certificações;

Gestão de incidentes e atualização contínua frente ao cenário de ameaças em evolução.

EASYB2B conquista conceito “A” no Security Scorecard

Recentemente, a EASYB2B conquistou o conceito “A” no Security Scorecard. Para Ferraz, a conquista é um reflexo dos objetivos da EASYB2B com a segurança cibernética. “Esse reconhecimento é resultado de investimentos em tecnologia, processos de proteção de dados e uma equipe especializada na melhoria contínua de nossas práticas”.

De acordo com Ferraz, a conquista pode impactar positivamente a confiança dos clientes e parceiros da EASYB2B. “Continuaremos a investir em inovação e capacitação para manter nossos padrões de segurança e atender às demandas de um ambiente de negócios cada vez mais desafiador”, afirma.

Para o CEO da EASYB2B, vale destacar que a segurança cibernética não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica.

“Na EASYB2B, acreditamos que fortalecer a segurança em toda a cadeia de suprimentos é essencial para promover resiliência, confiança e competitividade”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.easyb2b.io/pt