Editage estabelece parceria com a Learnbase para fortalecer presença no Brasil

A Editage, a principal marca da Cactus Communications (CACTUS), estabeleceu parceria com a Learnbase para expandir sua presença no mercado brasileiro. Por meio dessa colaboração, a Learnbase atuará como revendedora dos serviços da Editage e produtos com tecnologia de IA, incluindo Paperpal, R Discovery e Mind The Graph.

A parceria visa enriquecer o portfólio da Learnbase e, ao mesmo tempo, tornar as soluções inovadoras da Editage mais acessíveis a pesquisadores, universidades e instituições em todo o Brasil. O conjunto de serviços da Editage foi projetado para capacitar a comunidade de pesquisa científica, aumentando a visibilidade da pesquisa, agilizando a preparação de manuscritos e melhorando a comunicação científica.

Comentando sobre a parceria, Ruchi Chauhan, Diretora de Marketing (RoW) da Cactus Communications, disse: "O Brasil é um mercado importante para nós e, ao fazer parceria com a Learnbase, pretendemos estabelecer uma presença mais forte na região por meio de nossa marca Editage. Com sua expertise local, estamos confiantes em apoiar pesquisadores brasileiros na obtenção de sucesso na publicação."

Lars Janer, fundador e CEO da Learnbase, comentou: “O conjunto de serviços e produtos com tecnologia de IA da Editage se alinham às necessidades de pesquisadores, universidades e instituições brasileiras. Como um dos maiores revendedores acadêmicos, estamos bem posicionados para ampliar a visibilidade e o impacto da Editage no Brasil.”

A Learnbase, uma revendedora acadêmica líder no Brasil, estabeleceu fortes parcerias com players proeminentes, incluindo a Turnitin. Aproveitando sua extensa rede, a Learnbase está bem equipada para dar suporte e expandir o alcance da Editage, ampliando sua visibilidade em todo o cenário acadêmico brasileiro.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123838317/pt/

