PEQUIM, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Festival de Gala da Primavera de 2025 do China Media Group (CMG), um marco das celebrações do Ano Novo chinês, entrou na fase final de ensaio. Conhecido pelo seu rico significado cultural, este evento anual, ou Chunwan na China, une a inovação com a tradição, cativando o público na China e no mundo.

No dia 22 de janeiro, o evento de gala realizou o seu quarto ensaio, finalizando sua programação de apresentações e elementos técnicos. Com tecnologia AR e VR de ponta, o programa promete uma experiência imersiva, misturando apresentações clássicas como músicas, danças, esquetes e comentários com elementos interativos para interagir com o público e aumentar sua audiência, principalmente de gerações mais jovens.

Somando-seàatmosfera festiva, o evento de gala introduziu seu mascote oficial, "Si Sheng Sheng", uma cobra verde vibrante que simboliza o Ano da Serpente. Inspirado na cultura tradicional chinesa, o design incorpora detalhes intrincados, como os padrões em espiral de um "Ruyi” laqueado de prata descoberto no Templo Famen, no noroeste da China, representando a prosperidade. O corpo do mascote apresenta videiras entrelaçadas que simbolizam a vitalidade e é adornado com flores como begônia, magnólia e peônia, trabalhadas com técnicas requintadas de filigrana. O design cuidadoso combina a herança com a arte, encapsulando o espírito comemorativo do Festival da Primavera.

Fusão da tradição com o moderno

Criado em 1983, o Festival de Gala da Primavera tornou-se uma marca cultural do Ano Novo Chinês, celebrando a herança do país com performances como óperas, canções folclóricas, danças, esquetes e comentários. Este ano, mantendo essas tradições, o evento de gala contará com expressões criativas modernas.

O design do palco o Festival de Gala de 2025 se inspira no cetro "Ruyi", um artefato tradicional chinês que simboliza desejos realizados. O palco em forma de cetro conecta os artistas com o público, criando um ambiente harmonioso. Elementos dos costumes do Festival da Primavera, incluindo corte de papel, fantoches de sombra e nós chineses, serão incorporados aos visuais, figurinos e letras do show, enfatizando a autenticidade cultural.

Entre as performances de destaque o evento contará com o The Pillars, um ato de música e dança inspirado no Eixo Central de Pequim, recentemente reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. A performance celebra a engenhosidade arquitetônica da China antiga, combinando temas históricos com efeitos visuais impressionantes. Outro destaque, Beauty by the Water, combina o balé e a dança tradicional chineses, incorporando a graça e a fluidez da água, ao som da música At the Waterside.

Nos últimos anos, o Festival de Gala da Primavera tem usado avanços tecnológicos para rejuvenescer a arte tradicional. O Festival de Gala de 2025 terá ainda: Artes tradicionais, como a Ópera de Pequim e a Ópera de Henan, que serão aprimoradas com efeitos modernos de palco e multimídia; a interatividade digital e as projeções holográficas transformarão danças e músicas folclóricas em experiências multidimensionais. A integração da tecnologia com a cultura não só dá nova vidaàarte tradicional, mas também aprofunda a conexão do público com o patrimônio cultural da China.

Uma conexão emocional para os chineses

Para milhões de famílias chinesas, o Festival de Gala da Primavera é mais do que um evento televisivo — é uma tradição de Ano Novo muito apreciada. Assistir o evento de gala juntos transmite o sentimento de união, calor e alegria do reencontro. A conexão emocional transcende os limites físicos, ligando famílias em todo o mundo.

Além de celebrar os laços familiares, o evento de gala reflete as mudanças e questões sociais com suas esquetes humorísticas e comentários, provocando risos e reflexões. O Festival de Gala de 2025 dará continuidade a esta tradição, oferecendo uma visão de temas sociais contemporâneos, incorporando o espírito do tempo.

O evento de gala também mostra a diversidade cultural da China, destacando as tradições regionais e as formas de arte que promovem um sentimento compartilhado de orgulho e pertencimento. Através da sua mistura de alegria festiva, celebração cultural e arte inovadora, o Festival de Gala da Primavera continua a ser um símbolo duradouro da unidade e da identidade cultural chinesa.

O evento deste ano promete ser uma celebração vibrante do passado e um vislumbre emocionante do futuro, reforçando o papel do evento de gala como a união da tradição com o moderno, e como uma conexão sincera do povo chinês em todo o mundo.

