Tendências que vão dominar mercado de vídeos curtos em 2025

Os vídeos curtos estão transformando a forma como as pessoas consomem conteúdo digital, moldando comportamentos, impulsionando negócios e redefinindo o entretenimento. Com base nos hábitos dos seus usuários, em parcerias estratégicas e avanços tecnológicos, o Kwai, aplicativo dedicado à criação e ao compartilhamento de vídeos curtos, aponta quais tendências devem consolidar o formato em 2025, desde novas aplicações no e-commerce até conteúdos voltados para sustentabilidade e engajamento social.

1. Consolidação do e-commerce e a volta do live commerce

O e-commerce continua em expansão, enquanto o live commerce retorna como uma tendência relevante, segundo o Kwai. No fim de 2024, a empresa lançou uma plataforma de e-commerce integrada ao aplicativo. O live commerce, que registrou grande crescimento durante a pandemia, mantém a popularidade, com personalidades como João Kléber promovendo produtos na plataforma. O Kwai indica que o formato conecta vendedores e consumidores de maneira direta e interativa, permitindo compras realizadas diretamente a partir dos vídeos.

2. Formato de mininovelas

As mininovelas também continuam em alta, de acordo com o Kwai, impulsionadas pela afinidade do público brasileiro com dramatizações. Parte da cultura nacional, as novelas estão sendo adaptadas para vídeos curtos, como no projeto TeleKwai, que apresenta histórias ajustadas ao consumo dinâmico. Com roteiros criativos, essas produções condensam emoções em poucos minutos, fortalecendo vínculos entre marcas, criadores e audiências, segundo a plataforma.

3. Conteúdo sustentável e ético

A realização da COP 30 em Belém colocará o Brasil no centro das discussões globais sobre sustentabilidade em 2025. Temas como mudanças climáticas e consumo consciente devem abrir espaço para criadores e marcas desenvolverem conteúdos curtos que eduquem e engajem o público, segundo o Kwai, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A tendência reflete a busca por autenticidade e reforça a importância de práticas responsáveis no ambiente digital.

4. Os reality shows

O Kwai aponta que os reality shows seguem se adaptando ao formato de vídeos curtos, atendendo à demanda por conteúdos ágeis nas redes sociais. Versões compactas e dinâmicas desses programas envolvem os espectadores em desafios e histórias reais, garantindo engajamento contínuo. A combinação de entretenimento, autenticidade e interação direta, por meio de votos, comentários e colaborações, amplia o alcance e democratiza a criação de conteúdos.

5. Vlogs e transmissões ao vivo

Vlogs e transmissões ao vivo mantêm sua relevância devido à autenticidade e interação em tempo real, de acordo com a plataforma. Os vlogs têm se transformado em experiências imersivas, compartilhando rotinas dos criadores e cultivando comunidades fiéis. Já as lives, com sessões de perguntas e respostas, permitem interações diretas entre criadores e seguidores, fortalecendo relacionamentos e promovendo diálogos imediatos.

