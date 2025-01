Mundo Corporativo

Benefícios do INSS têm reajuste de 4,77% em 2025

O aumento no salário mínimo impactou os valores pagos pelo INSS em benefícios como aposentadorias, auxílio-doença e pensões por morte. Novas quantias já estão sendo repassadas desde 27 de janeiro, com calendário ajustado conforme o final do cartão de benefício.