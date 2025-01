Taiwan adota turismo sustentável com foco em comunidades

A cada ano Taiwan vem se comprometendo cada vez mais com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do turismo. Ilha localizada na Ásia Oriental, é um destino conhecido por suas paisagens, cultura e diversas atrações turísticas, e que vem firmando um compromisso com um futuro mais verde e responsável para o turismo.

Taiwan está implementando uma nova estratégia de turismo, com foco na sustentabilidade e na transformação digital, visando atrair turistas interessados em experiências responsáveis. A estratégia, intitulada “Sustentável X Digital”, busca preservar o patrimônio cultural da ilha enquanto promove práticas sustentáveis e apoia as comunidades locais. O destino tem visto um aumento significativo no interesse dos turistas, atraindo mais de 7 milhões de viajantes, superando os níveis anteriores à pandemia.

Estes são os principais elementos da estratégia:

1- Empoderamento das comunidades locais: a estratégia é poder gerar conhecimento e capacidades em comunidades pequenas para construir experiências turísticas. Garantindo que uma maior parte da receita beneficie as comunidades, apoiando o turismo local e desenvolvendo atividades mais imersivas.

2 - Equilíbrio entre crescimento do turismo e proteção ambiental: para encontrar uma harmonia entre o aumento do turismo e o meio ambiente, tecnologias estão sendo estudadas para implementar e monitorar a quantidade de pessoas em tempo real. Em áreas preservadas, o acesso vai ser controlado a fim de preservar o ecossistema.

3 - Práticas sustentáveis em hotéis: os hotéis também estão adotando práticas sustentáveis, com a proibição de amenidades de uso único prevista para 2025, tais como a proibição de plásticos, acomodações com políticas ecológicas para reduzir o desperdício e o consumo de energia. Além disso, apoiada por incentivos governamentais para certificações ecológicas. Iniciativas como o "Gold Quality Hospitality B&B", programa criado por autoridades de Taiwan com especialistas em turismo, nomeiam as acomodações de acordo com seis fatores: bondade, simpatia, limpeza, higiene, segurança e qualificação, mostrando para o hóspede um toque mais humano e o serviço de Taiwan, e consequentemente mais proteção na escolha de acomodações.

4 - Investimentos em transportes mais ecológicos: Taiwan vem investindo em transportes mais ecológicos para reduzir o impacto ambiental, além de criar integrações para quem visita a cidade, como o Taiwan Pass, para poder reduzir os veículos particulares e melhorar o deslocamento por meio de transporte público no país.

"Taiwan é um verdadeiro tesouro de experiências únicas para os viajantes", afirmou Linda Lin, diretora do Escritório da Administração de Turismo de Taiwan durante a WTM Londres 2024, feira de turismo com respaldo mundial. "Nosso objetivo é oferecer aos turistas uma jornada que combine aventuras autênticas com um impacto ambiental mínimo”, destacou Lin.

Taiwan continua a fortalecer parcerias globais para promover o desenvolvimento sustentável e foi recentemente reconhecido internacionalmente pelo seu turismo sustentável. Nove entidades do país foram homenageadas na premiação Green Destinations Top 100 Stories de 2024, realizada pela GD Foundation, incluindo seis parques nacionais, um complexo artístico, um governo local e um hotel, refletindo as conquistas do país em gestão de destinos, preservação ambiental e cultural.

Website: https://eng.taiwan.net.tw/