A Quickly Travel JTB, empresa de gestão de viagens corporativas e eventos (MICE), apresenta suas metas estratégicas para 2025, focando na consolidação e expansão da marca no Brasil e na América Latina, alinhada às diretrizes globais do Grupo JTB.

A empresa visa fortalecer posicionamento nos mercados de Business Travel e MICE, desenvolvendo novos produtos e serviços, além de consolidar parcerias estratégicas. A expectativa é ampliar a carteira de clientes corporativos, projetando um crescimento superior a 20% em relação a 2024.

“2025 será um ano pleno de atividades. Por isso, temos as melhores expectativas para o ano. A Quickly Travel JTB está se preparando ao longo do segundo semestre deste ano”, afirma Masaki Fumioka, CEO da empresa.

Para alcançar esses objetivos, a Quickly Travel JTB planeja estender seus serviços para além das empresas atendidas, buscando atender as viagens de lazer dos colaboradores e iniciando um relacionamento B2C. "Além disso, está previsto para o primeiro trimestre de 2025 o lançamento de novas ferramentas que visam ganhos de produtividade e aprimoramento da jornada do viajante corporativo, complementa Masaki.

A expansão da Quickly Travel JTB na América Latina inclui atuação na Argentina, Colômbia, Chile, Peru e México, principais parceiros econômicos do Brasil, através do fortalecimento da parceria com a Viajes El Corte Inglés, aprimorando a similaridade em produtos e serviços e oferecendo prestação de serviços conjunta, de modo a assegurar confiabilidade e competitividade aos clientes.

Em 2025, a empresa direcionará esforços a alguns segmentos estratégicos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde possui uma estrutura sólida com profissionais experientes. A empresa mantém o compromisso de oferecer serviços premium a todos os clientes, independentemente do setor.

Com uma trajetória consolidada no mercado de viagens corporativas e eventos, a Quickly Travel JTB integra o Grupo JTB, presente em 38 países.

