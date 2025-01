Contratações 2025 destacam Background Check e qualidade

Com a previsão de um ano de expansão para o mercado de trabalho, o Guia Salarial 2025 da Robert Half revela que 44% das empresas planejam abrir vagas permanentes, enquanto 32% preveem ampliar as contratações temporárias para projetos de até seis meses.

O estudo também destaca a crescente demanda por profissionais qualificados, especialmente em áreas como tecnologia, vendas e marketing, o que implica desafios tanto para recrutadores quanto para as próprias empresas na hora de garantir contratações bem-sucedidas.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, a aceleração no processo seletivo exige um cuidado redobrado na qualidade das contratações. "Em um cenário de ampliação das vagas permanentes e temporárias, é fundamental que as empresas se atentem à qualidade das contratações. A verificação de antecedentes, ou background check, tem se mostrado uma ferramenta estratégica nesse sentido, pois ajuda a mitigar riscos e garantir que as escolhas feitas estejam alinhadas com os valores da organização e com os requisitos de cada vaga", afirma Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, portal de apelação e Canal de Denúncias.

Website: http://www.iaudit.com.br