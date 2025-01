Tattoo Week Rio inaugura categoria 'Cidade Maravilhosa' em sua 12ª edição

Em homenagem aos 460 anos do Rio, comemorado no dia 1 º de março, a cidade vai ganhar um novo cartão postal vivo a partir do dia 26 de janeiro. É que nesta data, será divulgado o vencedor da categoria inédita Cidade Maravilhosa da 12ª Tattoo Week, que premiará o trabalho mais impactante e original que represente as belezas da cidade, além de tatuagens de todas as técnicas e estilos. O evento acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro (sexta a domingo), no Expo Mag, na Cidade Nova.

“Estamos muito orgulhosos de trazer à cidade maravilhosa nossa 12ª edição da Tattoo Week, festival que integra o calendário oficial de eventos do Rio. A nova categoria do concurso é a nossa homenagem ao Rio e aos seus 460 anos. Tenho certeza que a disputa será acirrada e os trabalhos maravilhosos”, diz Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week.

Com mais de 220 estandes de profissionais renomados no Brasil e no mundo e um público estimado de 30 mil pessoas durante o evento, a Tattoo Week segue continua apresentando novas técnicas, como o pontilhismo e realismo. Ao todo, são 28 categorias, além da especialmente criada para o Rio, a Cidade Maravilhosa.

Usando a tatuagem também como agente de transformação social, a convenção oferecerá 100 vagas para que mulheres com câncer, vítimas de violência e pessoas trans façam micropigmentação médica e estética para recuperar a autoestima, como refazer detalhes nas sobrancelhas, olhos, boca.

Pacientes com câncer devem apresentar atestado médico e mulheres vítimas de violência apresentar medida protetiva. Uma parceria com o estúdio Make Cake, do especialista em micropigmentação Alan Spadone, um dos mais renomados no mercado.

Também serão oferecidas tatuagens de segurança para doentes crônicos, que podem salvar vidas em situações de emergência. “Quando um diabético desmaia na rua, por exemplo, o socorrista já sabe o que fazer, caso a pessoa tenha o símbolo da doença tatuado no braço”, explica Esther, ressaltando a versatilidade da tatuagem.

Para contemplar a arte em todos os seus segmentos, a Tattoo Week já tem shows confirmados para embalar o público no sábado, com Dj Saddam e MV Bill.

Serviço 12ª Tattoo Week Rio

Espaço Mag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n- Cidade Nova, Centro- Rio (próximo das estações do metrô Estácio e Cidade Nova)

Horário: 12h às 22h

Entrada gratuita na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com a doação de dois quilos de alimento não perecível

Sábado e domingo: ingressos a partir de R$ 25 Ingressos on-line

Para maiores informações e inscrições, acessar: https://linktr.ee/atattooweek

Website: https://tattooweek.com.br/