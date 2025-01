VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal exchange de criptomoedas e empresa de Web3, está prestes a se tornar a primeira grande exchange centralizada (CEX) a oferecer staking do token nativo do Bittensor, $TAO, proporcionando aos usuários a oportunidade de ganhar recompensas diretamente em sua plataforma. Essa ferramenta financeira de baixo risco permite que os participantes ganhem recompensas ao alocar criptomoedas por meio de staking para validar transações na blockchain, eliminando intermediários e promovendo uma participação financeira descentralizada.

O novo recurso simplifica os processos tradicionais de staking, permitindo que os usuários façam o staking de seus ativos PoS diretamente nas redes blockchain. Ele elimina a necessidade de hardware especializado ou configurações complexas, tornando-o uma opção acessível tanto para investidores novatos quanto para investidores experientes. Agora, os usuários podem fazer o staking de seus ativos e receber recompensas nos mesmos tokens, beneficiando-se do crescimento de patrimônio com baixo risco.

Utilizando um mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS), o staking de $TAO permite que os detentores de tokens participem da validação da rede para proteger a rede Bittensor e receber incentivos. Como os ativos em staking são imediatamente bloqueados em redes PoS, o recurso de staking de $TAO da Bitget permite que os detentores de tokens lucrem sem a necessidade de gerenciar seu próprio nó validador.

A integração oferece diversos benefícios, incluindo visibilidade de ganhos em tempo real, retornos estáveis e segurança aprimorada. Ao bloquear os ativos durante o período de staking, a Bitget minimiza riscos como perda ou roubo de chaves privadas, apresentando um dos métodos mais seguros para o crescimento de ativos.

Com a expectativa de que a IA continue ganhando força, o staking de $TAO oferece uma oportunidade para que os stakers obtenham uma impressionante APR de 15%, excedendo as recompensas de rendimento de outras opções de staking de nós on-chain. O staking de $TAO abre a porta para os usuários se envolverem nos setores de criptografia e IA, sinalizando o compromisso crescente da Bitget em fornecer aos usuários ferramentas e oportunidades na formação do ecossistema financeiro descentralizado (DeFi).

O recurso de staking do Bitget oferece uma série de benefícios, o que o torna a opção ideal para quem busca um crescimento conservador, porém eficaz, do patrimônio. Os investidores podem obter retornos estáveis ao longo do tempo com opções de reinvestimento que aumentam o crescimento dos ativos sem risco adicional. A plataforma simplifica o staking e o resgate, atendendo a todos os tipos de usuários. Sem cobrança de taxas e com retornos alinhados com o desempenho de blockchain subjacente, a Bitget oferece uma solução confiável e alinhada ao mercado para o aumento de ativos em criptomoedas.

Os usuários da Bitget agora podem acessar o staking de $TAO através de suas contas. Para começar a fazer staking e ganhar prêmios, acesse aqui.

