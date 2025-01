CHICAGO, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan® International, provedor líder de tecnologias minerais para a saúde animal, participará da Feira Internacional de Atlanta (IPPE) de 28 a 30 de janeiro de 2025, no Georgia World Congress Center em Atlanta, GA. O estande da Amlan, B4011, apresentará aditivos alimentares de ponta destinados a melhorar a saúde e a produtividade das aves, com demonstrações ao vivo do poder de ligação e das propriedades minerais únicas da tecnologia mineral da Amlan.

O NeutraPath®, solução inovadora de controle de patógenos naturais da Amlan disponível em certos mercados internacionais, será destaque na exposição com uma apresentação oral de novas pesquisas. Este aditivo alimentar inovador combina óleos essenciais, ácidos graxos e a tecnologia mineral exclusiva da Amlan para neutralizar bactérias patogênicas, melhorar a saúde intestinal e fornecer aos produtores de aves uma alternativa natural e eficaz para o controle de patógenos.

O Dr. Anthony Quant, Ph.D., Nutricionista Sênior de Aves da Kalmbach Nutritional Services, apresentará pesquisas no International Poultry Scientific Forum (IPSF), mostrando a eficácia do NeutraPath como aditivo alimentar para frangos de corte com enterite necrótica. Esta apresentação destacará os impactos benéficos do desempenho do NeutraPath quando usado para combater um dos desafios mais prevalentes que os produtores de aves enfrentam globalmente.

A Apresentação oral: T83, Evaluating the Effect of Dietary Supplementation of NeutraPath® and Tribasic Copper Chloride on the Growth Performance of Ross 308 Broilers Exposed to a Necrotic Enteritis Challenge, será apresentado em 28 de janeiro de 2025, às 8h30, sala B406.

Além disso, a Amlan patrocinará a apresentação de novas pesquisas sobre o impacto dos aditivos alimentares no desempenho de frangos de corte quando expostos a um desafio de enterite necrótica em uma próxima TECHTalk educacional. A apresentação oral, intitulada "Enhancing Broiler Productivity: Nutritional Programs to Safeguard Intestinal Health from Common Pathogens,” será realizada pelo Dr. Gino Lorenzoni, Professor Associado de Ciência Avícola e Saúde Aviária da Penn State University. A apresentação será realizada no dia 28 de janeiro de 2025, às 12h p.m., no Theatre B.

“Estamos entusiasmados em compartilhar nossos estudos mais recentes e destacar como nossas soluções inovadoras estão promovendo a saúde intestinal das aves”, disse o Dr. Wade Robey, Presidente da Amlan International. "O NeutraPath vai além da ligação tradicional ao patógeno — ele interrompe ativamente a integridade da membrana bacteriana, fornecendo um potente suporte para um desempenho ideal, mesmo em ambientes desafiadores."

Demonstrações ao vivo dos efeitos de ligação rápida da Calibrin-Z e propriedades minerais únicas

A Amlan também fará duas demonstrações ao vivo do seu aglutinante de biotoxina de amplo espectro, Calibrin-Z, durante o horário do salão de exposições no próximo evento. Os participantes estão convidados a visitar o estande da Amlan (B4011) para uma análise aprofundada da velocidade e eficácia vinculativa do Calibrin-Z. Primeiro, o Dr. Dongping Wang, Cientista Pesquisador Sênior da Oil-Dri Corporation of America, liderará as demonstrações sobre como a Calibrin-Z liga rápida e efetivamente micotoxinas e patógenos, neutralizando seus efeitos nocivosàsaúde e ao desempenho das aves. Em segundo lugar, o Dr. Marc Herpfer, VP de Novas Tecnologias, explicará a importância das tecnologias minerais de alta qualidade para a saúde das aves. A apresentação, intitulada "Nem todas as bentonitas são iguais", mostrará como diferenças sutis nas propriedades físicas dos minerais da Amlan podem ajudar na obtenção de uma vantagem competitiva no desempenho das aves.

As demonstrações ao vivo ocorrerão na terça-feira, 28 de janeiro de 2025, às 10h e 14h, e quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 10h e 14h. O Dr. Herpfer estará no local para falar com os participantes e aprofundar a tecnologia de soluções minerais da Amlan.

“A Amlan continua dedicada a promover a colaboração e o avanço da inovação do setor”, disse a Sra. Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico. "Convidamos todos os participantes, a mídia e outros expositores a visitar o estande B4011 para ver como a Amlan está ajudando os produtores a aumentar os lucros naturalmente com uma tecnologia mineral superior."

Para mais informação sobre a Amlan International, visite: www.amlan.com

Informações sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. Com mais de 80 anos de expertise em ciências minerais, a Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International”, tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as afirmações aqui apresentadas não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

