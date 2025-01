Mercado de corridas de rua prevê avanço acelerado em 2025

Em 2023, de acordo com dados da Associação Brasileira de Corridas de Rua (ABCR), da São Silvestre e da Ticket Sports, noticiados pelo Diário do Rio Doce, foram realizadas 150 mil corridas de rua no Brasil, com um número de participantes 13% superior em relação a 2022. Atualmente, estima-se que o país tenha cerca de 13 milhões de corredores.

O aumento do interesse pela corrida também tem reflexo nas pesquisas online. Segundo dados do Google Trends, noticiados pela CNN, as buscas por corridas no Brasil tiveram um crescimento acentuado em junho de 2023 e continuaram a crescer desde então. Esse foi o maior volume de buscas registrado em 20 anos, desde o início do armazenamento de dados pela plataforma em 2004. Sergipe, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Espírito Santo são os estados onde a prática do esporte desperta mais interesse.

A previsão para 2025 também é animadora, segundo Igor Santos, CEO da Keep Running. Na visão do profissional, esse volume de interessados pela corrida ainda tem muito espaço para aumentar.

“A corrida é um esporte democrático, as pessoas que praticam são acolhidas em assessorias esportivas, comunidades e até mesmo aplicativos. O próximo ano deve seguir nesse caminho. Para 2025 não há sinais de diminuição, pelo contrário, tudo indica que irá crescer e todos os pilares desse mercado estão se preparando para isso”, analisa.

Ainda de acordo com o especialista, dentro do setor, cada pilar apresenta desafios específicos e demandas distintas. “Em relação aos equipamentos, por exemplo, os corredores buscam superar seus limites e, para isso, procuram acessórios que combinem fatores como conforto e funcionalidade, como calçados com bom amortecimento”, pontua.

Outro cenário, apontado por ele com boas perspectivas de crescimento para 2025, é o de eventos esportivos. “As empresas organizadoras estão focadas em oferecer experiências que vão além da corrida em si, criando ambientes e atividades que incentivem os participantes a permanecerem no local e vivenciarem o evento mesmo após o fim da competição”, explica o CEO da Keep Running.

Já no segmento de treinos, a tendência são programas cada vez mais personalizados, com foco no fortalecimento e na preparação específica para os objetivos de cada corredor. “Em resumo, cada área tem investido em estratégias mais aprofundadas para criar experiências verdadeiramente personalizadas e alinhadas às necessidades de seus clientes”, finaliza.

